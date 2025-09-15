Gabon: Le Chef de l'État s'entretient avec le Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le Développement et une délégation de sénateurs français

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience ce jour, Madame Rokya Ye-Dieng, Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Gabon.

Récemment nommée et en poste à Libreville depuis un mois, Madame Rokya Ye-Dieng est venue présenter ses civilités au Chef de l'État et réaffirmer l'engagement du PNUD à poursuivre son accompagnement au Gouvernement gabonais.

Elle a rappelé, à cette occasion, la disponibilité de son institution à soutenir les initiatives nationales, notamment dans le cadre des programmes de développement communautaire, de l'entrepreneuriat et des priorités stratégiques fixées par les autorités gabonaises.

Le Président de la République a pour sa part, salué la coopération bénéfique entre le Gabon et le PNUD et assuré son entière disponibilité à accompagner les efforts de l'institution dans la mise en oeuvre des projets de développement au bénéfice des populations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, le Chef de l'État s'est entretenu avec une délégation de sénateurs français conduite par Son Excellence Fabrice Mauriès, Ambassadeur, Haut Représentant de la République française près la République Gabonaise.

Honorés d'être reçus par le Président de la République, les parlementaires français ont indiqué qu'ils effectuaient ce déplacement dans le cadre des activités du Groupe d'amitié parlementaire, afin de renforcer la relation d'amitié entre la France et le Gabon. Ils ont exprimé leur volonté de faire vivre et renforcer cette coopération à travers les travaux législatifs, le contrôle parlementaire et l'administration sénatoriale.

Au cours des échanges, le Chef de l'État a partagé avec ses hôtes la dynamique de transition réussie engagée par le Gabon. Les sénateurs français ont réaffirmé que la France, ses acteurs politiques et économiques entendent demeurer des partenaires fidèles du Gabon et poursuivre la diplomatie parlementaire, soulignant que cette visite s'inscrit dans le prolongement du déplacement récent d'une délégation de sénateurs gabonais à Paris.