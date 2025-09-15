Cameroun: Sortir du Franc CFA - La solution panafricaniste de Jean-René Ndouma pour la CEMAC

15 Septembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

Alors que la Conférence des chefs d'État de la CEMAC se tenait à Bangui, Jean-René Ndouma a livré une analyse sans concession sur la question monétaire en Afrique centrale. Selon l'expert, la souveraineté monétaire constitue un enjeu fondamental pour les pays de la région, qui doivent selon lui s'émanciper de l'influence française. "Quand les pays de la CEMAC ont besoin de la France, on ne voit jamais le Trésor français passer à l'action", déplore-t-il, plaidant pour une monnaie indépendante de toute puissance étrangère.

Ndouma remet également en cause le projet de fusion entre la CEMAC et la CEEAC, estimant que cette réforme ne changerait rien aux déséquilibres fondamentaux. "Au contraire, cela créera davantage d'espaces pour que les impérialistes écoulent leurs produits", affirme-t-il, proposant plutôt l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants inspirés par le panafricanisme militant.

La solution avancée par l'expert repose sur une émulation régionale qui verrait le Cameroun montrer la voie en quittant le franc CFA, créant ainsi un effet d'entraînement pour les autres nations africaines. Cette vision s'inscrit dans la mouvance de l'Alliance des États du Sahel (AES), présentée comme un modèle alternatif de coopération sud-sud affranchi des influences étrangères.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.