Afrique de l'Ouest: Challenge International AES U17 - Le Burkina, hôte d'un tournoi inédit en volleyball

L'Association sportive planète sport (ASPS) a annoncé, ce lundi 15 septembre 2025, lors d'un point de presse, la tenue de la Ire édition du Challenge International AES U17. Cette compétition de volleyball qui se déroulera du 17 au 20 septembre à l'Institut supérieur des sciences de la santé et du développement humain (ISSDH).

Combler le manque de compétitions de haut niveau en volleyball pour les jeunes talents de la sous-région est l'objectif que s'est fixé l'Association Sportive Planète Sport. Elle a initié « Challenge International AES U17 », prévu pour se dérouler du 17 au 20 septembre prochain ISSDH. Son président, Oumar Nagabila, a souligné lors d'une conférence de presse organisée, le lundi 15 septembre 2025 à Ouagadougou, l'importance de ce tournoi pour l'épanouissement des jeunes athlètes.

« L'entraînement sans compétition limite l'accès à la performance d'excellence et entraîne une déperdition des talents », a-t-il déclaré, faisant écho aux constats faits après le retour des équipes nationales U17 de la Coupe de la Zone 3 en 2024. Le Challenge, placé sur le thème « L'intégration de la jeunesse par le sport et la culture », réunira des équipes masculines et féminines du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Ghana, invité d'honneur. Le Burkina Faso, en tant que pays hôte, alignera quatre équipes dont les finalistes des derniers jeux nationaux de la relève sportive.

Mais, l'événement ne se limite pas au volet sportif. Un programme culturel diversifié accompagnera la compétition, offrant aux participants et au public, une immersion dans la culture locale. Au menu : spectacles, expositions, et la création d'un « village du challenge » où l'on pourra découvrir la gastronomie des différents pays. Les délégations auront également l'opportunité de visiter des sites emblématiques de Ouagadougou, tels que le Mémorial Thomas-Sankara. Selon M. Nagabila, l'ambition à moyen terme est d'élever le niveau de jeu des équipes nationales de l'AES.

A long terme, l'objectif est de transformer le volleyball en créateur d'opportunités économiques et professionnelles pour les jeunes, en les préparant à devenir arbitres, entraîneurs, ou joueurs professionnels. Cette initiative, alignée sur la vision du Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi qui consiste à redynamiser les disciplines sportives, se veut être le point de départ d'une tradition annuelle.

Le Challenge se clôturera par un Gala le 20 septembre, où les vainqueurs recevront les trophées « Baobab », conçus par des artisans locaux. L'événement est placé sous le patronage du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Roland Somda, et sous la présidence de Casimir Sawadogo, président de la Fédération burkinabè de Volleyball.