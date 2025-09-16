Afrique: Fima - La 12e édition s'achève sur une bonne note

La douzième édition du Festival international de musique et des arts (Fima) a pris fin le 14 septembre, après trois jours d'euphorie partagée entre public et artistes dans une atmosphère bienveillante et sereine. Les artistes ont enflammé la scène et le public est venu en nombre.

De la mode à la comédie jusqu'à la musique, la dernière journée a illustré à merveille la richesse et la diversité des artistes de la ville de Pointe-Noire. Avec ce festival, la musique et les arts deviennent dans cette ville un lien, un souffle, un territoire commun.

Au moment de boucler cette douzième édition, son promoteur, Médard Mbongo, s'est dit convaincu que cette activité a renforcé la magie de l'expérience, à l'image des concerts livrés que l'on ne vit qu'une fois et dont on se souvient pour toujours. « Un immense merci aux artistes, au public, à notre staff, à la population et surtout aux autorités locales, sans qui cette aventure extraordinaire n'aurait jamais pu se dérouler », a dit Médard Mbongo.

Au fil des ans, le Fima a su se bâtir une bonne réputation. Pour cette douzième édition, de nombreuses personnes, musiciens et spectateurs n'avaient qu'un seul mot d'ordre : se faire plaisir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Comme un doux refrain qui revient sans cesse, c'est le qualificatif " bon"qui a été le plus utilisé pour évoquer les concerts du Fima,. Pendant ce festival, le public a retrouvé l'excellence sonore et le confort d'écoute qui font partie intégrante de l'ADN de cette manifestation.

Cette année, le Fima a proposé trois belles soirées, aux programmes très variés et de qualité, au cours desquelles sapeurs, modélistes, comédiens et artistes musiciens ont occupé la scène à tour de rôle.

En effet, cette édition a prouvé que le Fima peut se réinventer tout en restant fidèle à son âme et à ses valeurs. Pendant la troisième et dernière journée, le groupe Feu des stars dont l'énergie communicative transforme chaque concert en grande fête populaire a émerveillé les mélomanes. Sur scène, il est une expérience sensorielle totale, à la fois cosmique, intime et explosif. Ses musiciens ont enchaîné des compositions originales dans une ambiance chaleureuse et joyeuse pour refermer le festival sur une note de communion et de lumière.

Notons que cette douzième édition du Fima a proposé au public une programmation généreuse, fédératrice et festive, à l'image de son ADN. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine.