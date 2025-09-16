Algérie: Le Conseil de la nation continuera de soutenir le projet de renaissance du président de la République

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, a affirmé, lundi à Alger, que la politique de changement global, initiée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait permis de consolider la démocratie et de renforcer la place des institutions constitutionnelles, ajoutant que le Conseil continuera de soutenir son riche projet de renaissance dont le citoyen récolte les fruits dans divers secteurs.

Présidant une séance plénière du Conseil à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire 2025/2026, M. Nasri a précisé que "la transition constitutionnelle et juridique qualitative et le processus de développement global dans sa dimension durable que connaît le pays sont intervenus dans le cadre de l'ancrage de la politique de changement global initiée par le président de la République, grâce à laquelle la pratique démocratique s'est consolidée et la place des institutions constitutionnelles s'est renforcée, notamment le Parlement avec ses deux chambres".

A cette occasion, le président du Conseil a souligné que cette session "s'annonce dense en activité parlementaire et riche en contenu politique, et sera également une session d'acquisition législative, parlementaire et de contrôle, se déroulant dans le contexte des échéances populaires que connaîtra le pays à l'occasion des élections législatives qui constitueront, a-t-il dit, un événement d'importance sur la scène politique nationale".

Le Conseil de la nation "poursuivra son activité de contrôle", outre "l'examen du projet de loi de finances 2026 et des projets de loi sur la commune et la wilaya", a ajouté M. Nasri.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a rappelé que l'ouverture de cette session parlementaire intervient après le "franc succès" réalisé récemment par l'Algérie, à travers l'organisation de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025). Il s'agit, a-t-il dit, d'une "manifestation économique de grande importance, durant laquelle l'Algérie, troisième puissance économique en Afrique, a réaffirmé, sous l'égide du président de la République, son attachement à la promotion de l'inclusion économique africaine et son engagement permanent à réaliser l'intégration continentale et à promouvoir la coopération Sud-Sud", en sus de "la consolidation de la place de l'Afrique pour en faire une puissance économique active dans le système économique mondial".

La Foire a constitué "une autre opportunité pour l'Algérie afin de réaffirmer son appartenance africaine et sa profondeur dans la bande sahélo-saharienne, et son attachement permanent aux principes de bon voisinage et de respect de la souveraineté et de l'unité des pays", a poursuivi M. Nasri, saluant "l'expérience, la sagesse et la clairvoyance du président de la République" dans la supervision de cette manifestation africaine.

Dans ce contexte, il a appelé "les acteurs influents de l'opinion publique, notamment les médias et les différentes composantes de la société civile, à assumer leur rôle dans la conscientisation et la sensibilisation sur les enjeux et les défis de la période actuelle".

Evoquant les questions internationales, M. Nasri a salué "les efforts considérables déployés par le président de la République et ses plaidoyers en faveur de la juste cause palestinienne, et l'adoption à la majorité écrasante par l'Assemblée générale des Nations unies de -la Déclaration de New York- appelant à donner un nouveau souffle à la solution à deux Etats", rappelant les souffrances endurées par nos frères et soeurs à Ghaza, victimes du génocide, des déplacements forcés et de la famine délibérée, qui constituent tous des crimes de guerre et contre l'humanité que l'entité sioniste continue de commettre avec brutalité, cruauté et arrogance".

Il a, en outre, condamné l'attaque terroriste lâche et perfide contre la capitale du Qatar, Doha, appelant à une action immédiate et concerte de la communauté internationale pour mettre fin à l'arrogance et à la tyrannie sionistes qui ont dépassé toutes les limites et frontières".