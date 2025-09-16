Algérie: Saïd Sayoud prend ses fonctions à la tête du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports

15 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — M. Saïd Sayoud a pris, lundi, ses fonctions de ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, en remplacement de M. Brahim Merad, nommé ministre d'Etat, chargé de l'Inspection des services de l'Etat et des Collectivités locales, dans le cadre de la nomination du nouveau Gouvernement, dimanche, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, M. Sayoud a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance au président de la République pour "la confiance placée en sa personne pour occuper ce poste, qui nous permettra de poursuivre nos efforts au service du pays et du citoyen dans les meilleures conditions".

Conformément aux instructions du président de la République, qui place le citoyen au coeur de ses priorités, le ministre s'est engagé à oeuvrer pour "la modernisation des services publics, tant centraux que locaux", grâce à "la conjugaison des efforts de l'ensemble des cadres du secteur pour servir le citoyen et répondre à ses aspirations", à travers l'accompagnement des collectivités locales et la mobilisation de toutes leurs énergies, ainsi que par la valorisation de leurs ressources en faveur d'une dynamique de développement efficace à même de "réduire les disparités, encourager la solidarité locale et réaliser un développement local équilibré et harmonieux dans l'ensemble du territoire national".

A cette occasion, M. Sayoud a félicité M. Merad pour les nouvelles fonctions qui lui ont été confiées, tout en affirmant sa détermination à "travailler sans relâche pour consolider les résultats et les acquis enregistrés dans le secteur de l'Intérieur".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, M. Merad a exprimé ses remerciements au président de la République "pour la confiance placée en sa personne durant trois années passées à la tête de ce secteur souverain important", tout en présentant ses félicitations au ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, "un secteur vital en lien direct avec les préoccupations des citoyens".

Il a réaffirmé son "engagement absolu à travailler sans relâche et à contribuer au renforcement du rôle de l'Inspection des services de l'Etat et des Collectivités locales, ainsi qu'à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, notamment l'application rigoureuse des lois et l'évaluation continue de la performance publique".

M. Merad a saisi l'occasion pour saluer l'ensemble des cadres et fonctionnaires qui l'ont accompagné tout au long de la période de ses fonctions à la tête du ministère de l'Intérieur pour concrétiser les politiques publiques.

Il a également mis en avant "les efforts de tous les membres des services de sécurité et de la Protection civile mobilisés en toutes circonstances pour garantir la sécurité des citoyens et préserver la quiétude et l'ordre publics".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.