Algérie: Saïd Sayoud prend ses fonctions à la tête du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports

ALGER — M. Saïd Sayoud a pris, lundi, ses fonctions de ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, en remplacement de M. Brahim Merad, nommé ministre d'Etat, chargé de l'Inspection des services de l'Etat et des Collectivités locales, dans le cadre de la nomination du nouveau Gouvernement, dimanche, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, M. Sayoud a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance au président de la République pour "la confiance placée en sa personne pour occuper ce poste, qui nous permettra de poursuivre nos efforts au service du pays et du citoyen dans les meilleures conditions".

Conformément aux instructions du président de la République, qui place le citoyen au coeur de ses priorités, le ministre s'est engagé à oeuvrer pour "la modernisation des services publics, tant centraux que locaux", grâce à "la conjugaison des efforts de l'ensemble des cadres du secteur pour servir le citoyen et répondre à ses aspirations", à travers l'accompagnement des collectivités locales et la mobilisation de toutes leurs énergies, ainsi que par la valorisation de leurs ressources en faveur d'une dynamique de développement efficace à même de "réduire les disparités, encourager la solidarité locale et réaliser un développement local équilibré et harmonieux dans l'ensemble du territoire national".

A cette occasion, M. Sayoud a félicité M. Merad pour les nouvelles fonctions qui lui ont été confiées, tout en affirmant sa détermination à "travailler sans relâche pour consolider les résultats et les acquis enregistrés dans le secteur de l'Intérieur".

De son côté, M. Merad a exprimé ses remerciements au président de la République "pour la confiance placée en sa personne durant trois années passées à la tête de ce secteur souverain important", tout en présentant ses félicitations au ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, "un secteur vital en lien direct avec les préoccupations des citoyens".

Il a réaffirmé son "engagement absolu à travailler sans relâche et à contribuer au renforcement du rôle de l'Inspection des services de l'Etat et des Collectivités locales, ainsi qu'à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, notamment l'application rigoureuse des lois et l'évaluation continue de la performance publique".

M. Merad a saisi l'occasion pour saluer l'ensemble des cadres et fonctionnaires qui l'ont accompagné tout au long de la période de ses fonctions à la tête du ministère de l'Intérieur pour concrétiser les politiques publiques.

Il a également mis en avant "les efforts de tous les membres des services de sécurité et de la Protection civile mobilisés en toutes circonstances pour garantir la sécurité des citoyens et préserver la quiétude et l'ordre publics".