Algérie: Le Premier ministre préside une réunion interministérielle en prévision de la nouvelle rentrée scolaire

15 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a présidé, lundi, une réunion interministérielle consacrée à l'examen des préparatifs en cours de la rentrée scolaire 2025-2026, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

"Cette réunion, à laquelle ont pris part les ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, des Finances, de l'Education nationale, ainsi que ceux de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du territoire, a permis de passer en revue les différentes mesures prises dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du président de la République, relatives à une préparation optimale de la rentrée scolaire dans tous ses aspects, notamment sur le plan pédagogique et en matière de disponibilité des établissements et infrastructures éducatifs à travers le territoire national, en plus des divers services connexes tels que le transport et la cantine scolaires", précise le communiqué.

