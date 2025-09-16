Tunisie: Saïed appelle à une réforme globale de l'éducation, « droit aussi essentiel que l'eau ou l'air »

Tunis — Le Président de la République, Kaïs Saïed, a lancé ce lundi un appel vibrant à la mobilisation de toutes les parties prenantes afin de garantir des conditions équitables et dignes pour l'éducation de tous les élèves et étudiants du pays. Il a insisté sur la nécessité d'agir sans délai pour remédier aux dysfonctionnements accumulés depuis des décennies, qualifiant l'éducation de « droit fondamental aussi essentiel que l'eau ou l'air ».

À l'occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026, le Chef de l'État a présidé une réunion élargie, en présence du ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, du ministre des Transports, Rachid Amri, ainsi que des membres du Conseil Supérieur de l'Éducation et de l'Enseignement. Composé notamment du ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, du ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Riadh Chouad, du ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, de la ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, Asma Jebri, et de ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, ce conseil est une "institution constitutionnelle censée de libérer le secteur éducatif des calculs politiques et des ingérences extérieures".

« La réforme doit être globale et rompre définitivement avec les réformes passées, qui, bien qu'apparemment orientées vers cet objectif, ont conduit à une dégradation progressive du système », a affirmé le président. Il a dénoncé la destruction systématique des programmes scolaires, l'usure des infrastructures éducatives et la dégradation des moyens de transport scolaire, phénomènes qu'il juge responsables de l'aggravation de l'analphabétisme. Rappelant que l'éducation est obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans selon la Constitution, il a souligné que cette carence compromet gravement l'avenir du pays.

Le Chef de l'Etat a ordonné un renforcement de la sécurité autour des établissements scolaires, avec la mise en place de patrouilles dédiées visant à protéger les élèves contre la délinquance, notamment la drogue. Il a également rappelé que l'éducation, l'enseignement et la culture sont des secteurs de souveraineté nationale, destinés à former les générations futures appelées à « reprendre le flambeau » et à préserver la société contre toute forme de déviance.

En conclusion, Kaïs Saïed a réaffirmé sa confiance dans le potentiel des Tunisiens : « Lorsqu'on leur offre les conditions appropriées, ils brillent non seulement en Tunisie, mais partout dans le monde. » Il a qualifié la Tunisie de « phare » de créativité et de savoir, invitant à relever le défi de l'éducation comme pilier de reconstruction nationale.