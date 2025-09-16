Soudan: Le Wali d'Al-Jazeera se félicite de l'accueil du Forum pour la paix sociale et de la promotion de la réconciliation

15 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Wali de l'État d'Algazeera Attahir Ibrahim Al-Khair , s'est félicité de l'organisation du Forum pour la paix sociale et la promotion de la réconciliation.

Lors d'une réunion aujourd'hui dans son bureau avec une délégation du Conseil communautaire pour la paix, dirigée par Anwar Al-Sheikh Al-Nour, le président du Conseil, le Wali a salué le rôle du Conseil dans la reconstruction du tissu social et le rejet des discours de haine.

De son côté, le président du Conseil a passé en revue les objectifs et les missions du Conseil en matière de lutte contre l'exclusion tribale, de réconciliation et de promotion de la coexistence pacifique au sein du peuple soudanais.

Il a salué la réaction du Wali à l'organisation du forum et l'accord de création d'un comité chargé de préparer les documents et les participants.

