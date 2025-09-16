Soudan: Avec la participation d'Al-Burhan, le Sommet arabo-islamique d'urgence débute à Doha

Le Sommet arabo-islamique d'urgence s'est ouvert lundi à Doha, la capitale qatarie avec la participation du président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, ainsi que des dirigeants de pays arabes et islamiques.

Le sommet abordera les répercussions de l'agression israélienne contre le Qatar et les moyens de renforcer la solidarité arabo-islamique commune face aux défis auxquels la région est confrontée.

Le président du Conseil de souveraineté, le lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, prononcera le discours du Soudan lors du sommet.

L'Émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a ouvert le Sommet arabo-islamique d'urgence, souhaitant la bienvenue aux dirigeants participants et dénonçant l'attaque perfide lancée par Israël contre le Qatar. Il a déclaré : « Le monde entier a été choqué par cette agression et cet acte terroriste lâche », soulignant que la guerre israélienne contre Gaza s'était transformée en guerre d'extermination.

Il a affirmé la détermination de son pays à faire tout ce qui est nécessaire pour préserver sa souveraineté et faire face à l'agression israélienne. soulignant que le gouvernement extrémiste israélien poursuit simultanément des politiques terroristes racistes.