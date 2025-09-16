DOHA — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, lundi, le soutien de l'Algérie à l'Etat du Qatar dans toute décision qu'il jugera appropriée et nécessaire pour préserver sa souveraineté, garantir l'intégrité de son territoire et assurer la protection indispensable à ses citoyens.

Dans un message adressé aux participants au sommet arabo-islamique d'urgence sur l'agression sioniste contre le Qatar, lu en son nom par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, le président de la République a souligné que "face à cette agression ignoble, l'Algérie se tient, avec sincérité et loyauté, aux côtés du Qatar, dirigeants, Gouvernement et peuple. A nos frères dans ce pays si cher à nos coeurs, l'Algérie assure son plein soutien et appui à toute décision qu'ils jugeront appropriée et nécessaire pour préserver leur souveraineté, garantir l'intégrité de leur territoire et assurer la protection indispensable à leurs citoyens".

"Ce n'est plus excessif, ni exagéré d'affirmer que notre sécurité collective constitue un tout indivisible, insécable et non fragmentable. L'agression israélienne flagrante contre l'Etat du Qatar, pays frère, constitue une attaque contre l'ensemble de la Nation arabo-musulmane: une attaque contre sa sécurité et sa stabilité, une violation de son intégrité et de ses droits, et une atteinte à l'ensemble des valeurs et principes auxquels elle croit et auxquels adhère l'humanité tout entière", a assuré le président de la République.