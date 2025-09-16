Algérie: Abdelmalek Tacherift prend ses fonctions de ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit

15 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — M. Abdelmalek Tacherift a pris, lundi, ses fonctions de ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, en remplacement de M. Laïd Rebiga, suite à la nomination du nouveau Gouvernement, dimanche, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

S'exprimant lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, M. Tacherift a adressé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au président de la République pour la confiance placée en lui en le nommant à la tête du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, un département qui revêt, a-t-il dit, une portée morale et historique, que tous les Algériens se doivent de préserver".

A cette occasion, M. Tacherift a appelé les cadres du ministère à "coopérer et à conjuguer leurs efforts dans l'intérêt du pays et du secteur".

Pour sa part, M. Laïd Rebiga a adressé à son successeur ses voeux de réussite dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, "au service de la patrie, des Moudjahidine et des ayants-droit".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Tacherift avait auparavant occupé plusieurs fonctions parlementaires, dont celle de membre du Conseil de la nation (depuis décembre 2018) et de député à l'Assemblée populaire nationale (2007-2012).

Il a également été membre du Conseil scientifique du ministère chargé de la ville, en plus d'autres fonctions dans le domaine académique, où il a occupé le poste de recteur de l'université de Sétif "Ferhat Abbas" et doyen de la Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion de la même université.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.