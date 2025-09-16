Algérie: Abdelmalek Tacherift prend ses fonctions de ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit

ALGER — M. Abdelmalek Tacherift a pris, lundi, ses fonctions de ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, en remplacement de M. Laïd Rebiga, suite à la nomination du nouveau Gouvernement, dimanche, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

S'exprimant lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, M. Tacherift a adressé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au président de la République pour la confiance placée en lui en le nommant à la tête du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, un département qui revêt, a-t-il dit, une portée morale et historique, que tous les Algériens se doivent de préserver".

A cette occasion, M. Tacherift a appelé les cadres du ministère à "coopérer et à conjuguer leurs efforts dans l'intérêt du pays et du secteur".

Pour sa part, M. Laïd Rebiga a adressé à son successeur ses voeux de réussite dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, "au service de la patrie, des Moudjahidine et des ayants-droit".

Tacherift avait auparavant occupé plusieurs fonctions parlementaires, dont celle de membre du Conseil de la nation (depuis décembre 2018) et de député à l'Assemblée populaire nationale (2007-2012).

Il a également été membre du Conseil scientifique du ministère chargé de la ville, en plus d'autres fonctions dans le domaine académique, où il a occupé le poste de recteur de l'université de Sétif "Ferhat Abbas" et doyen de la Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion de la même université.