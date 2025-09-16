Algérie: Zoheir Bouamama prend ses fonctions à la tête du ministère de la Communication

ALGER — M. Zoheir Bouamama a pris, lundi, ses fonctions de ministre de la Communication, en remplacement de M. Mohamed Meziane, dans le cadre de la nomination du nouveau Gouvernement, dimanche, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, M. Bouamama a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude au président de la République pour la confiance placée en sa personne, en lui confiant "un secteur vital et stratégique comme celui de la Communication".

Il a rappelé l'approche du président de la République concernant ce secteur, considéré comme "pilier fondamental dans le processus d'édification et de renouveau national, au service du citoyen, et érigé en priorité absolue par le président de la République".

Le ministre a également présenté sa vision pour la prochaine étape de gestion du secteur et du paysage médiatique national, afin de "relever les défis croissants et parfois complexes" et "d'accompagner les transformations profondes" que connaît la scène médiatique aux niveaux national et international.

Dans cette perspective, M. Bouamama a souligné que "tout un chacun doit être à la hauteur des défis qui s'imposent à nous en tant que grand pays", notant que l'Algérie dispose d'"une expérience médiatique riche, qui mérite d'être préservée, réformée et développée".

Il a estimé que le renforcement de la place du secteur des médias "doit s'accompagner de plusieurs transformations, notamment celles imposées par la transition numérique", afin de "corriger certains dysfonctionnements et de les surmonter", soulignant que "la réorganisation du secteur pour le rendre plus efficace s'inscrira parmi les priorités".

De son côté, M. Mohamed Maziane a remercié Monsieur le président de la République pour la confiance qu'il lui avait accordée pour gérer ce secteur durant la période précédente.

La cérémonie de passation de pouvoirs s'est déroulée en présence des responsables des institutions médiatiques nationales.

A noter que M. Zoheir Bouamama occupait, avant sa nomination ministre de la Communication, le poste de conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques.

Auparavant, il avait exercé en tant que professeur à l'Université d'Alger et maître de conférences à l'Université "Badji Mokhtar" d'Annaba.