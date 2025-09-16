Algérie: Energie - Le pays participe à deux réunions ministérielles sur les carburants durables et l'hydrogène à Osaka

ALGER — L'Algérie participe à deux réunions ministérielles sur les carburants alternatifs pour le transport maritime et aérien et l'hydrogène, organisées dans le cadre de l'Expo 2025 à Osaka (Japon), indique lundi un communiqué du ministère des Hydrocarbures et des Mines.

Le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, est représenté à ces deux réunions ministérielles, qui se tiennent du 15 au 18 septembre, par le directeur général de la prospective au ministère, Miloud Medjelled, selon la même source.

A cette occasion, M. Medjelled a affirmé l'engagement de l'Algérie à poursuivre ses efforts pour développer des solutions innovantes et durables dans les domaines du transport maritime et aérien, des énergies renouvelables et de l'hydrogène, qui contribueront à la réalisation des objectifs de la neutralité carbone et au renforcement du développement économique et social en Afrique et dans le bassin méditerranéen.

Dans une allocution prononcée lors des travaux de la réunion ministérielle sur les carburants alternatifs pour le transport maritime et aérien, M. Medjelled a indiqué que l'Algérie a commencé à adopter des solutions alternatives telles que l'e-méthanol et le gaz naturel liquéfié (GNL), soulignant l'intégration de la technologie de propulsion DFDE (bicarburant) dans la flotte de transport maritime algérienne, ce qui permettra de réduire la consommation d'énergie et les émissions.

Il a également évoqué les préparatifs en cours pour la mise en place d'installations de stockage et d'approvisionnement en carburant propre à Arzew et à Skikda, afin de soutenir la compétitivité du transport maritime durable.

Dans le secteur de l'aviation, M. Medjelled a révélé le lancement d'un projet pilote avec Air Algérie visant à produire localement les carburants d'aviation durables (SAF/Sustainable Aviation Fuel) à partir de résidus de raffinage et d'huiles usagées afin de contribuer au respect des engagements internationaux et à la réduction des émissions du secteur aérien.

Le responsable a rappelé que les secteurs du transport maritime et aérien, malgré leur importance dans le commerce mondial, représentent près de 7 % des émissions mondiales de CO2, ce qui rend la transition vers des carburants plus propres une nécessité urgente, ajoute le communiqué.

Lors de la réunion ministérielle sur l'hydrogène, M. Medjelled a souligné la place importante de l'hydrogène dans la stratégie nationale de transition énergétique, précisant que l'Algérie en a fait une priorité nationale à travers une stratégie globale articulée autour de six axes principaux.

Selon le responsable, ces axes comprennent la mise en place d'un cadre juridique, organisationnel et institutionnel intégré, le développement des capacités et des compétences à travers les universités et instituts, une intégration industrielle garantissant la production locale des équipements ainsi que la maitrise de l'ingénierie et des services, la mise en place de mécanismes de financement innovants et l'attraction des investissements, et le renforcement de la coopération internationale, notamment à travers l'Alliance africaine de l'hydrogène vert (AGHA) et le Forum international sur le commerce de l'hydrogène (IHTF), le développement de projets d'interconnexion pour le transport de l'hydrogène, en particulier le projet South 2 Corridor destiné à l'exportation de l'hydrogène vert vers l'Europe.

L'intervenant a également souligné que l'Algérie tend à la réalisation de projets pilotes destinés à produire et exporter entre 30 et 40 térawattheures d'hydrogène et de ses dérivés d'ici 2040, ce qui couvrira environ 10% de la demande européenne et consolidera la place de l'Algérie en tant que pôle régional de l'énergie propre, conclut le communiqué.