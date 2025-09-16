Algérie: Djellaoui prend ses fonctions de ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base

15 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — M. Abdelkader Djellaoui a pris, lundi, ses fonctions de ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, en remplacement de M. Lakhdar Rekhroukh, dans le cadre de la nomination du nouveau Gouvernement, dimanche, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

S'exprimant lors de la cérémonie de passation de pouvoirs qui s'est déroulée au siège du ministère, M. Djellaoui s'est engagé à "ne ménager aucun effort", en mettant à profit l'expérience qu'il a acquise au sein des collectivités locales au cours de son parcours dans plusieurs wilayas du pays.

"La responsabilité est lourde, au vu des missions et des défis qu'elle comporte", a-t-il dit, affirmant que "grâce aux efforts de l'ensemble des cadres du secteur, nous relèverons le défi pour atteindre les objectifs escomptés".

Après avoir remercié le président de la République pour la confiance placée en sa personne à travers sa nomination à la tête du département ministériel, le ministre a souligné l'importance du secteur des Travaux publics et des Infrastructures de base qui compte de nombreux projets d'investissement et au sein duquel activent des groupes spécialisés "afin d'accompagner la dynamique économique prometteuse que connaît le pays".

Djellaoui a salué, à cette occasion, les efforts consentis par M. Rekhroukh durant les années où il a assumé la responsabilité du secteur.

A rappeler que le nouveau ministre, âgé de 65 ans, a assuré les fonctions de wali dans plusieurs wilayas, la dernière étant Annaba.

Diplômé de l'Ecole polytechnique d'Alger, M. Djellaoui a débuté sa carrière comme directeur de l'urbanisme et de la construction dans la wilaya de Béjaïa puis d'Annaba, avant d'occuper divers postes au sein des collectivités locales.

