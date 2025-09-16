Algérie: Foot /Union Arabe (UAFA) - Le Président de la FAF Walid Sadi intègre le comité exécutif

15 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

RIYAD — Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, a intégré le Comité exécutif de l'Union Arabe de Football (UAFA), à l'issue de 28e Assemblée générale de l'instance tenue lundi à Riyad en Arabie Saoudite, a indiqué la FAF dans un communiqué publié sur son site officiel.

Les travaux de cette 28e Assemblée générale a enregistré la participation du Président de la Fédération algérienne de football, et du secrétaire général, Nadir Bouzenad.

Cette session a marqué, donc, le retour de l'Algérie au sein du Comité exécutif de l'Union Arabe, après neuf années d'absence, ajoute le communiqué de la FAF.

Par ailleurs, le Prince Abdulaziz Bin Turki Al-Fayçal a été reconduit, par acclamation, à la présidence du Conseil de l'Union pour un nouveau mandat couvrant la période 2025-2029.

