Algérie: Clôture des activités du camp de jeunes dédié aux personnes aux besoins spécifiques

ALGER — Les activités du camp de jeunes dédié aux personnes aux besoins spécifiques, ont pris fin sous la supervision du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de clôture, qui s'est tenue dimanche soir, en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, M. Hidaoui a indiqué que ce camp, abrité par le Centre international de jeunesse de Sidi Fredj, durant trois jours, a vu la participation de 70 jeunes issus des différentes wilayas du pays, et de représentants d'associations actives dans ce domaine.

Il a précisé que ce camp, premier du genre, a constitué "un espace interactif ayant permis aux participants de prendre part aux ateliers de formation, aux séances de dialogue, d'activités artistiques et sportives, et de profiter de sorties culturelles et touristiques".

Ce camp organisé au profit des personnes aux besoins spécifiques a également offert "un environnement inclusif et enrichissant, ayant stimulé l'esprit d'initiative chez ces jeunes et favorisé la libération de leur potentiel", a ajouté M. Hidaoui.

Par ailleurs, la journée d'étude sur la promotion des activités sportives dédiées aux personnes aux besoins spécifiques dont les travaux ont pris fin, a constitué "un espace de dialogue et d'échange de vues autour de ce thème", a précisé le ministre.

Pour rappel, la famille de l'athlète et champion du monde handisport, feu Mohamed Allag, a été honorée, à cette occasion.