Algérie: Près de 1.000 imams participent à Alger aux examens de promotion au rang d'imam enseignant

ALGER — Près de 1.000 imams issus des différentes wilayas du pays ont participé, lundi à Alger, aux examens de promotion au rang d'"imam enseignant", indique un communiqué du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

Organisés à Dar El Imam, ces examens traduisent "la volonté du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs de prendre en charge la situation professionnelle des fonctionnaires du secteur, notamment en ce qui concerne la promotion et l'amélioration du parcours professionnel des imams", précise la même source.

Ont participé à cet examen les "imams enseignants intégrés dans le rang d'imam prédicateur, qui n'avaient pu se présenter aux examens professionnels au titre de l'année 2023" et ce, en application de l'instruction du Premier ministre relative à la levée du gel des opérations de promotion dans les institutions et administrations publiques", ajoute le ministère.