Algérie: Le président du HCLA reçoit l'ambassadeur de la République de Nicaragua en Algérie

ALGER — Le président du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), Salah Belaid, a reçu, lundi au siège du Conseil, l'ambassadeur de la République du Nicaragua en Algérie, M. Carlos Eduardo Diaz Moreira, indique un communiqué du Conseil.

Cette rencontre s'inscrit dans "le cadre du renforcement des échanges culturels, scientifiques et civilisationnels entre l'Algérie et le Nicaragua, et a permis d'examiner la situation de la langue arabe au Nicaragua ainsi que les perspectives de coopération en matière d'échange de publications et de recherches, a précisé la même source.

Elle intervient également dans le contexte de l'interaction historique et actuelle entre la langue espagnole, troisième langue la plus parlée au monde, et la langue arabe, ce qui illustre la profondeur des liens culturels et civilisationnels entre les deux parties, selon la même source.

A cette occasion, le président du HCLA a présenté "un exposé sur les principales réalisations du HCLA dans le cadre de son ouverture sur la langue espagnole", à l'instar du dictionnaire culturel, de la Déclaration du 1er novembre, des manuels élaborés pour les médecins cubains en langue espagnole ainsi que des travaux de la revue "Maalim " consacrés à la traduction.