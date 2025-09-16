Tunisie: Démarrage du premier atelier national pour la mise en oeuvre du projet des« Indicateurs Culture 2030 de l'Unesco»

TUNIS/Tunisie — Des experts tunisiens, européens et onusiens dans les stratégies culturelles prennent part au premier atelier national pour la mise en oeuvre du projet des« Indicateurs Culture 2030 de l'Unesco » en Tunisie démarré lundi, au théâtre des jeunes créateurs, à la Cité de la Culture, pour se poursuivre durant trois jours, du 15 au 17 septembre 2025.

Cet évènement est organisé par le ministère des Affaires Culturelles, la municipalité de Tunis et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) avec le soutien de l'Union européenne (UE).

La Tunisienne Wafa Belgasmi, experte auprès de l'Unesco et chargée de diriger les travaux de cet atelier national a présenté un évènement offrant « une nouvelle méthodologie développées par l'Unesco en réponse au besoin d'avoir des données simples, faciles à collecter qui pourraient guider les politiques publiques, les plans d'investissement et les stratégies de développement ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les participants à cet atelier, comprennent des représentants d'institutions clés liées à divers ministères, ainsi que des groupes et des individus du monde universitaire et de la société civile, qui sont des sources et des transmetteurs de connaissances culturelles, et qui peuvent contribuer à la construction des 22 indicateurs des « Indicateurs Culture 2030 de l'Unesco.

Tunisie : la culture au coeur du plan de développement 2026-2030

S'exprimant au démarrage de l'atelier, lundi matin, Noomène Hamrouni, directeur général au ministère des Affaires Culturelles a déclaré qu' « une nouvelle politique culturelle mettant la culture au coeur de l'économie et du développement durable sera au coeur du plan de développement 2026-2030 ».

Il a présenté « la stratégie nationale visant à faire de la culture un vecteur de développement, et ce à travers le développement des Industries Culturelles et Créatives (ICC), citant le cadre juridique et le code d'incitation à l'investissement».

« Conscient de la limite de l'impact de ces mesures dans la promotion des ICC et son apport effectif dans le développement, l'Etat a réalisé plusieurs études relatives aux données quantitatives sur les ICC en Tunisie, dont une étude an partenariat avec la BAD (Banque africaine de développement) en 2012, suivie d'une autre étude en 2019, réalisée avec le soutien de l'Union Européenne, a-t-il indiqué.

Cependant, « ces statistiques n'ont pas été intégrées dans une banque de données actualisée en vue de les analyser et les exploiter dans la réalisations des projets », a fait savoir le représentant du ministère.

En parallèle, il a mentionné le rôle de l'Unité de gestion par objectifs (JBO), mise en place par le ministère des Affaires Culturelles depuis 2017, ce qui a permis de développer quelques indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui ont couverts tous les secteurs d'action culturelle aussi bien que des indicateurs sur l'égalité des genres et les changements climatiques ».

Tom Ashwanden : la culture est force de transformation

« Vos efforts pour sauvegarder la diversité culturelle et soutenir les industries culturelles et créatives (ICC) sont louables », a déclaré Tom Ashwanden, chef de coopération à la Délégation de l'Union Européenne en Tunisie, depuis 2022.

« L'UE est fière de contribuer à ce projet en terme financier et à la réalisation de ses objectifs » a encore dit le responsable européen citant les projets financés dans les quatre coins du monde par ce programme qui ne visent pas seulement à préserver ce qui existe, mais également d'imaginer ce que pourraient être les écosystèmes culturels dynamiques et inclusifs, stimuler l'innovation et la croissance économique. »

« L'expérience européenne nous a montré que la culture peut être un bien public et mondial et un moteur essentiel de développement », a soutenu le représentant de l'UE en Tunisie et fin connaisseur des politiques culturelles dans le monde.

Conformément au programme de l'horizon 2030 et à la déclaration Mondialcult, la culture est force de transformation qui façonne les sociétés, favorise l'innovation et renforce la résilience, a-t-il encore dit, exprimant le voeu que « nous pourrions nous appuyer sur cette conviction commune : explorer les moyens pour mieux comprendre l'Etat et les besoins de la culture en Tunisie »

Ernesto Ottone R.: les indicateurs visent à aider les décideurs

"Le soutien de nos Etats membres dans la mise en oeuvre de leurs programmes de développement, nationaux et locaux, à travers la culture, a toujours était au coeur du mandat de l'Unesco », a déclaré Ernesto Ottone R., Sous-Directeur général pour la culture de l'Unesco a déclaré dans une vidéo enregistrée diffusée au démarrage de l'atelier.

Le responsable de l'Organisation onusienne a relevé un défi relatif au manque de données dans la domaine de la culture car « sans données exhaustives et fiables sur le secteur culturel pour alimenter les statistiques nationales et locales, il n'est pas possible de garantir que la culture sera effectivement intégrée sur le long terme dans les discussions, les stratégies et les politiques de mise en oeuvre, au niveau national et local. »

Il a affirmé que les indicateurs visent à aider les décideurs en construisant un discours solide et cohérent basé sur des éléments concrets sur la culture et le développement. Il s'agit d'initiatives innovantes ayant pour but d'établir une méthodologie afin de mettre en valeur le rôle de la culture dans la mise en oeuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Des indicateurs ont été développés en étroite collaboration avec l'Institut des Statistiques de l'Unesco, a-t-il indiqué, ajoutant que cet atelier de lancement présentera la méthodologie dans le cadre de la mise en oeuvre des indicateurs. Les données collectées et analysées éclaireront les décisions, les mesures concrètes et les politiques qui ont le but de permettre d'accroire des investissements dans la culture en tant que secteur d'activité et de reconnaitre l'avantage de son rôle transversal pour tous les autres secteurs.

Selon le responsable à l'Unesco, les résultats du projet vont alimenter les rapports nationaux et locaux examinés dans des forums politiques de haut niveau des Nations Unies sur les ODD à New York. Grâce à leurs rapports nationaux et leur examen volontaires, cela permettrait de soutenir les efforts du plaidoyer visant à rendre le rôle de la culture dans le développement durable.

Cet atelier national sur la mise en oeuvre des « Indicateurs Culture 2030 de l'Unesco » se tient en prévision de la conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles MONDIACULT 2025 en Espagne.

MONDIACULT réunira des acteurs du monde de la culture, des partenaires et des dirigeants du monde entier à Barcelone, en Espagne, du 29 septembre au 1er octobre 2025, afin de définir et de s'engager en faveur d'un agenda mondial pour la culture.