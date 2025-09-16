Tunisie: 1,5 million de dollars pour faire de la culture un moteur de développement

L'UNESCO et la Fondation Docteur Sadok Besrour (Canada) ont signé ce lundi un accord de partenariat d'une valeur de 1,5 million de dollars américains pour soutenir le rôle de la culture dans le développement durable en Tunisie, annonce l'UNESCO le 15 septembre 2025.

D'une durée de quatre ans (2025-2029), ce projet vise à appuyer le pays dans plusieurs domaines clés : la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel lié à l'artisanat, la protection des sites du patrimoine mondial, la formation aux métiers du patrimoine et la promotion de l'économie créative.

L'accord a été signé au siège de l'UNESCO à Paris par M. Charaf Ahmimed, Directeur du Bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb, et le Dr Sadok Besrour, Président de la fondation, en présence de l'Ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO, M. Dhia Khaled.

Les actions concrètes du projet

Le volet artisanat prévoit un programme de transmission des savoirs, où 28 maîtres-artisans formeront 84 apprentis sur quatre ans. Cette initiative cible directement la préservation des neuf éléments du patrimoine culturel immatériel tunisien inscrits à l'UNESCO, tous liés à l'artisanat.

Concernant le patrimoine mondial, le projet apportera un appui technique et renforcera les capacités des gestionnaires des neuf sites tunisiens classés. Une attention particulière sera portée au site de Djerba, récemment inscrit, ainsi qu'à la finalisation du projet de « Route du patrimoine UNESCO » et à la sauvegarde des systèmes oasiens.

Le projet entend également répondre au besoin de formation aux métiers du patrimoine en qualifiant de jeunes intervenants, qui pourront à leur tour devenir formateurs.

Pour promouvoir l'économie créative, les capacités des acteurs locaux seront renforcées, les aidant potentiellement à préparer des candidatures au Réseau des Villes créatives de l'UNESCO (RVCU) pour les cycles de 2027 et 2029.