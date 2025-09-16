Togo: Gomado porteur d'un message de discipline et de cohésion aux élèves

Elle est effective dans les établissements scolaires de la commune de Golfe 1. Pour constater l'effectivité de cette rentrée scolaire dans sa juridiction, le Maire de la Commune de Golfe 1, Joseph Koamy Gbloekpo Gomado et autres adjoints au Maire ainsi que Conseillers municipaux ont fait le tour de différentes écoles primaires aussi bien publiques que privées et confessionnelles. A l'EPP Bè Gare et partout où il est passé, l'élu local a fait le constat d'une bonne ambiance entre apprenants et le corps enseignant, qui retrouvent ainsi leurs salles de classes et bancs après trois mois de vacances. Et pour une année scolaire réussi, M. Gomado a formulé une demande à l'endroit des uns et des autres. « Nous avons demandé aux élèves, qui sont nos enfants, d'être disciplinés et de préparer leurs examens dès maintenant », a-t-il affirmé. Aussi, a-t-il soutenu, « c'est quand les enfants apprennent la non-violence et la cohésion que nous pouvons bâtir un pays de paix ».

On peut d'ores et déjà présager d'une année scolaire pleine de succès vu l'ambiance qui prévalait.

Membre de la délégation conduite par l'élu local, la Cheffe de l'IEPP Lomé Centre, Méhéza Bali, dont le dynamisme et la disponibilité a été salué par le Maire principal, a assuré de l'effectivité de la reprise.« Partout où nous sommes passés, les enfants étaient en classe et le travail a bien commencé », a-t-elle indiqué. Aussi, a-t-elle salué l'initiative du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique qui, en instaurant une rentrée en deux temps (administrative puis pédagogique, ndlr), permet ainsi au monde éducatif une meilleure organisation des établissements et du personnel enseignant.

Pour cette tournée, il est à noter que le maire de la commune de Golfe 1, Joseph Gomado, a visité plusieurs établissements scolaires dont entre autres, l'EPP Ablogamé, le Complexe scolaire Fraternité, l'EPP Bè Pa de Souza, l'EPE Méthodiste, l'École privée évangélique Bè Dangbuipe ainsi que l'EPP Bè Gare.

Cette tournée a été également l'occasion pour le chef de l'équipe dirigeante de la Mairie de Bè Afédomé de rappeler l'accompagnement régulier fait par sa commune aux écoles à travers des actions concrètes comme la réhabilitation de toitures, l'appui en infrastructures et autres initiatives de suivi tout le long de l'année académique.