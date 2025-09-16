Afrique: Une collaboration continentale est essentielle pour accélérer l'action climatique du continent - Fondatrice et PDG, Women in Climate Change.

15 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Dans un entretien exclusif avec l'ENA lors du deuxième Sommet africain sur le climat, Djoubainatou Laminou, fondatrice et PDG de Women in Climate Change, a appelé à une collaboration continentale pour accélérer l'action climatique, soulignant le rôle des femmes et des jeunes, tandis que Marius Baissa Atakpa a salué l'héritage vert de l'Éthiopie et le développement rapide de ses infrastructures.

Djoubainatou Laminou, fondatrice et PDG de Women in Climate Change, a évoqué le rôle essentiel que les femmes et les jeunes peuvent jouer pour soutenir les initiatives climatiques et susciter des changements significatifs à travers le continent.

« L'Afrique et les Africains doivent travailler collectivement en collaboration pour sensibiliser à la question du changement climatique et aux méthodes de préservation, car c'est encore un sujet tabou dans certaines régions du pays », a-t-elle noté.

Elle a cité le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui, selon elle, a souligné la nécessité d'une collaboration plus étroite entre les pays africains afin d'améliorer les mécanismes d'adaptation au changement climatique.

« Je retiens cela d'une session qui s'est tenue lors de la présentation du Premier ministre éthiopien lui-même, qui a déclaré que les pays africains doivent renforcer leur collaboration afin de pouvoir mieux travailler sur les mécanismes d'adaptation au changement climatique », a déclaré Laminou.

De plus, Marius Baissa Atakpa, un frère missionnaire catholique combonien travaillant dans l'état de Sidama, a observé un développement rapide des infrastructures, notamment la construction de routes, de nouvelles pistes cyclables et piétonnes, et l'initiative Green Legacy.

Il a souligné l'engagement et le dévouement remarquables des communautés éthiopiennes, en particulier des jeunes, qui oeuvrent pour le changement, ce qui doit être encouragé et pris comme exemple.

« J'ai vu à quel point les jeunes étaient déterminés à oeuvrer pour leur propre pays », a-t-il déclaré.

Il a également souligné l'importance de l'initiative de l'empreinte verte pour la préservation du climat qui ne s'agit pas seulement à planter des arbres, mais aussi à les entretenir pour assurer leur croissance, un exemple que de nombreux pays devraient suivre.

« Aujourd'hui, il ne suffit pas de planter, il faut aussi entretenir les plantes pour que les arbres puissent pousser », a-t-il ajouté.

