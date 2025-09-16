Addis-Abeba — Les Éthiopiens, venus de toutes les régions du pays, continuent de marquer l'achèvement du Grand Barrage de la Renaissance par des célébrations populaires hautes en couleurs.

Depuis son inauguration officielle le 9 septembre 2025, l'ensemble du pays vibre au rythme de rassemblements joyeux, reflets d'une fierté nationale partagée et d'un sentiment d'accomplissement collectif.

Érigé sur le Nil, dans l'État régional de Benishangul-Gumuz, le GERD est le plus vaste projet hydroélectrique du continent africain.

Mais au-delà de sa dimension technique, il illustre la détermination, la résilience et la solidarité du peuple éthiopien, qui a porté le projet grâce à ses propres efforts et contributions, notamment par l'achat d'obligations et la participation à des campagnes de financement.

À Addis-Abeba comme dans d'autres villes, des foules enthousiastes ont célébré cette réalisation perçue comme un triomphe national et un jalon majeur vers l'autonomie énergétique et le développement.

À Assosa, capitale du Benishangul-Gumuz, les festivités ont pris une ampleur particulière : chants patriotiques, danses traditionnelles et discours officiels y ont exalté la portée historique du barrage.

L'administrateur en chef, Ashadli Hassan, a qualifié le GERD de « symbole éclatant de l'unité, du sacrifice et du travail acharné », rappelant que son achèvement témoigne d'un leadership fort et d'une solidarité nationale face aux multiples défis rencontrés.

« Le GERD n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie », a-t-il affirmé, « c'est un héritage transformateur qui fait des Éthiopiens non seulement des narrateurs de leur histoire, mais des acteurs de leur destin sur la question de l'Abay. »

Les communautés locales bénéficient déjà des premiers retombés du barrage, appelé à devenir un pilier de la prospérité et de la croissance économique du pays.

Dans les rues, des banderoles proclamaient des slogans tels que : « Notre barrage, un legs intemporel de la génération Abay » ou encore « Construit avec nos propres ressources, il est le socle de notre unité et de notre solidarité ».

À Gambella également, des milliers de personnes se sont rassemblées pour célébrer. L'administratrice en chef, Alemitu Umod, a salué l'élan patriotique qui a permis la réalisation du projet. Elle a rappelé que la même résilience qui a défendu l'Éthiopie contre les envahisseurs étrangers a aujourd'hui servi à ériger le battage.

« Ce barrage prouve qu'aucun défi n'est insurmontable lorsque les Éthiopiens agissent ensemble et solidairement », a-t-elle déclaré, remerciant les habitants de Gambella pour leur engagement et leurs contributions.

Selon elle, l'esprit collectif qui a façonné le Grand barrage doit inspirer les générations futures dans la réalisation de nouveaux projets nationaux.

Pour les Éthiopiens, le Grand barrage dépasse largement la question de l'électricité : il est devenu le symbole vivant de leur unité, de leur indépendance et de leur vision d'avenir.