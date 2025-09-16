Addis-Abeba — Des chercheurs africains affirment que l'Éthiopie se positionne comme un pionnier continental des énergies propres grâce à son Initiative de l' empreinte verte et à la construction du plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, le Grand barrage

L'Initiative verte contribue à restaurer les écosystèmes, à atténuer les effets du changement climatique et à améliorer les ressources en eau, tandis que le Grand Barrage de la Renaissance, officiellement inauguré le 9 septembre 2025 par le Premier ministre Abiy Ahmed en présence de dirigeants africains, illustre la transition du pays vers une production d'électricité propre et renouvelable.

Buhle Mbambo-Thata, de l'Université nationale du Lesotho, a déclaré à l'ENA qu'Addis-Abeba reflète cette transformation écologique.

« Je suis impressionnée par la verdure que la ville a acquise », a-t-elle souligné, en saluant la plantation massive d'arbres et d'herbes.

Elle a également mis en avant le rôle du GERD, symbole d'un effort collectif national et d'une alternative aux combustibles fossiles.

Dans le même esprit, Monica Mensah Danquah, de l'Université du Ghana, s'est dite encouragée par les actions climatiques de l'Éthiopie, notant que le pays offre des solutions diversifiées pour bâtir une économie plus résiliente.

Selon elle, les expériences éthiopiennes doivent être partagées et adaptées dans d'autres pays africains, car les réponses locales au changement climatique peuvent être plus pertinentes que des modèles importés.

L'Éthiopie exploite désormais son immense potentiel hydroélectrique, solaire et éolien pour renforcer sa sécurité énergétique, améliorer la qualité de vie de sa population et stimuler le développement économique, tout en donnant l'exemple d'une transition énergétique africaine fondée sur la durabilité.