Togo: Le Togolais Djene Dakonam devient la figure historique de Getafe

15 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

L'international togolais Djene Dakonam vient d'inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de Getafe CF. Lors de la 4e journée de Liga, le défenseur central a disputé son 296e match sous les couleurs du club madrilène, devenant ainsi le joueur le plus capé de l'histoire de Getafe.

Ce record a été atteint ce week-end à l'occasion de la victoire 2-0 face au Real Oviedo, promu en première division. Une performance qui symbolise la longévité et la régularité du capitaine togolais, véritable pilier de son équipe depuis son arrivée à l'été 2017 en provenance de Sint-Truiden (Belgique).

Âgé de 33 ans, Djene s'est imposé au fil des saisons comme un leader incontestable, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Son sens du placement, sa combativité et son engagement total lui valent une reconnaissance unanime au sein du club, qui l'a promu capitaine il y a plusieurs années déjà.

Avant de rejoindre l'Espagne, le natif de Dapaong avait évolué au Coton Sport de Garoua (Cameroun), une étape clé dans une carrière marquée par le travail et la persévérance.

