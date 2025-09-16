Ile Maurice: Rs 800 000 enlevés du compte du fils du SP

La Financial Crime Commission (FCC) a procédé, ce lundi 15 septembre au soir, à l'interpellation de Mohammad Shammem Jaunmahomed, 55 ans, habitant de Pailles.

Selon la FCC, l'intéressé, qui occupe les fonctions de responsable d'une succursale de la Mauritius Commercial Bank (MCB) située dans le centre de Port-Louis, est soupçonné d'avoir agi de concert avec le surintendant de police (SP) Ashik Jagai pour effectuer un transfert bancaire jugé illicite. La somme en cause s'élève à Rs 800 000, débitée du compte du fils, Allysaheb Jagai, et créditée sur celui d'un certain M.F.E.

Les enquêteurs estiment que les fonds concernés pourraient provenir, en tout ou en partie, d'activités criminelles. Shameem Jaunmahomed est actuellement interrogé «under warning» par la FCC, qui l'a confronté aux éléments de preuve déjà réunis. Il a été arrêté et conduit en détention.

Selon des premiers recoupements, la procédure normale Know Your Client (KYC) n'aurait pas été suivie par le banquier dans ce cas. Qui plus est, autre vice de procédure : il n'existerait aucune permission écrite du fils Jagai, qui est requise pour pouvoir bouger cette somme de son compte. L'enquête se poursuit.