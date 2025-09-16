Ile Maurice: Tevin Sithanen - «MIC dan nou lame»

Cela faisait quelque temps que cet enregistrement menaçait de sortir... Notamment depuis la démission de Gérard Sanspeur de son poste de Second Deputy Governor de la Banque de Maurice (BoM). C'est chose faite ce soir, lundi 15 septembre. Mais à en lire la diffusion sur YouTube, ce n'est qu'un teaser... le diffuseur précise «à suivre».

Cet enregistrement vocal, daté du 11 au 12 novembre 2024, circule et fait polémique. La bande sonore met en scène une voix attribuée à Tevin Sithanen, fils de Rama Sithanen, gouverneur de la Banque centrale, appelant via WhatsApp Aditi Boolell et Stéphane Adam, directeur de Menlo Park, mis sur la sellette dans l'affaire Pulse Analytics, dans laquelle cette entreprise est soupçonnée d'avoir pris Rs 45 millions de la MIC. Ces deux derniers confirment qu'il s'agit bien de leur propre voix.

Le ton de l'échange, marqué par insultes et injures, laisse entendre, de la part du fils du gouverneur de la Banque centrale, notamment : «Nou ki kontrol partou aster», «MIC dan nou lame » ou encore «Dad pou monn fini dir» et autres comme «tonn get to groser gro femel».

Autre mise en perspective de cette diffusion, l'arrestation du journaliste Narain Jasodanand, vendredi, à la suite d'une plainte de Tevin Sithanen. Sur sa page Scoop.mu, notre confrère avait mis en avant l'intervention intempestive du fils du gouverneur dans les affaires de la banque et de la Mauritius Investment Corporation (MIC).

Contacté, Tevin Sithanen est resté injoignable. Son père, Rama, nous a répondu qu'il parlerait demain. Cette bande-son est trop vulgaire pour que nous la diffusions mais elle a suffisamment circulé pour que vous sachiez de quoi nous parlons.