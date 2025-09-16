Ile Maurice: La SBM à la rencontre des entrepreneurs

Dans un contexte où les petites et microentreprises constituent un pilier de l'économie mauricienne, la SBM Bank (Mauritius) Ltd mise sur la proximité pour renforcer son rôle de partenaire. La banque a lancé une série de visites à travers l'île afin d'aller à la rencontre des entrepreneurs sur leur lieu d'activité.

Après une première étape à Flacq, l'initiative s'est poursuivie dans le Sud, à Quatre-Bornes, dans l'Ouest et enfin dans le Nord. Objectif affiché : écouter directement les préoccupations des acteurs économiques de proximité, qu'il s'agisse de l'accès au financement, de la gestion de trésorerie ou de l'adoption de moyens de paiement digitaux.

«Nous voulons sortir du cadre classique et mieux comprendre les réalités quotidiennes des entrepreneurs», explique Darmen Hurkoo , responsable du Business Banking, SME and Microfinance à la SBM. Pour lui, cette approche s'inscrit dans une continuité avec l'histoire de la banque, qui avait déjà innové en déployant des unités de mobile banking pour desservir des régions éloignées.

Ces visites donnent également l'occasion à la SBM de présenter ses solutions, allant du microcrédit aux terminaux de paiement électronique, ainsi que des services d'accompagnement disponibles dans ses business hubs.

L'initiative intervient dans un contexte marqué par une forte demande de soutien pour les petites structures, souvent confrontées à des difficultés d'accès aux financements traditionnels. Elle traduit aussi une tendance plus large du secteur bancaire à privilégier des stratégies de terrain et des services adaptés aux réalités locales.

Avec de nouvelles étapes prévues dans les prochains mois, la SBM entend s'ancrer davantage comme un acteur de confiance au service des PME et du micro-entrepreneuriat, un segment jugé essentiel à la croissance inclusive et durable de Maurice.