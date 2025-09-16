Burkina Faso: Dépotage illégal de déchets dans le barrage de Tanghin - Les auteurs condamnés à 25 heures de Travaux d'intérêt général

Le Tribunal de grande instance de Ouaga I a rendu le verdict du jugement des deux prévenus, surpris en flagrant délit de déversement illégal du contenu d'une fosse septique dans le barrage de Tanghin. Ils ont été condamnés chacun à 25 heures de Travaux d'intérêt général, lundi 15 septembre 2025, dans l'enceinte de la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou.

Les prévenus S.S. (57 ans), père de quatre enfants et Y.B., 33 ans, célibataire sans enfant ont comparu devant le Tribunal de grande instance de Ouaga I, lundi 15 septembre 2025, pour répondre des faits qui leur sont reprochés dans une affaire d'incivisme environnemental. En effet, courant le mois d'août, les prévenus conduisaient un tricycle contenant trois fûts de déchets de fosse septique en provenance du quartier Dapoya lorsqu'ils ont été surpris en flagrant délit de déversement illégal du chargement dans le barrage de Tanghin.

Le Tribunal a prononcé une peine de 25 heures de TIG pour chacun des prévenus. Il leur a rappelé que la protection des ressources naturelles est une responsabilité collective.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Devant le Tribunal, S.S. a indiqué qu'il se rendait au quartier Toudoubweogo pour déverser le contenu et malheureusement une partie a été déséquilibrée par un camion de passage et déversé à même le sol. Sur le champ, ils ont été contraints à ramasser la partie déversée. Ces propos ont été soutenus par son compagnon Y.B. Selon le ministère public, les faits sont suffisamment graves parce qu'il lui revient que des individus venaient nuitamment déverser les déchets de fosse septique dans le barrage.

Pour le parquet, les prévenus sont poursuivis pour des faits de déversement de déchets dans un lieu public inapproprié sur la base des articles 71 et 138 du Code de l'environnement. « Ils ont tenté de nier les faits en soutenant qu'en réalité, un camion qui roulait à vive allure en est la cause. Nous ne croyons pas à cette version. Nous constatons effectivement qu'ils ont transporté les déchets sur un tricycle avec des fûts. Naturellement, avec un tel engin, si un incident survient, le chargement va se déverser à terre et polluer l'environnement. Ce n'est pas pour rien qu'il est recommandé une autorisation pour ce genre d'activités et du matériel adapté », a commenté le parquet.

Il a aussi précisé que les faits se sont passés dans la soirée après 20h. Le riverain de passage, qui a donné l'alerte, a constaté, ensuite, que ces individus venaient de se garer et tentaient de déverser le contenu au milieu du barrage. « Lorsque la Police municipale est arrivée sur les lieux, elle a effectivement constaté les faits. Ces individus étaient animés d'une intention de faire du mal. Comme il s'agit d'un premier pas, ils seront sensibilisés afin de leur donner la chance de travailler pour la société », a soutenu le parquet. Il a requis pour chacun d'eux une peine de Travail d'intérêt général (TIG) de 25 heures et une peine d'emprisonnement ferme de six mois, s'ils sont défaillants.