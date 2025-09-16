Burkina Faso: IIIe édition Coupe de la Fraternité de Saaba - COSA se rachète

La Coupe de la Fraternité de Saaba, 3e du genre, a connu son épilogue, le 7 septembre 2025, avec le sacre de Club omnisports de Saaba. Elle est venue à bout de Santos 2-1. Elle se rachète après sa finale perdue l'année dernière.

Olympe Sawadogo a été la star de la IIIe édition de la Coupe de la Fraternité de Saaba. Au-delà de son but dans les ultimes moments qui a offert la victoire à son équipe, il a été désigné homme de cette rencontre finale. Ce n'est pas pour rien que son nom a été scandé par le public saabalais à la fin du match. La partie, elle, a été âprement disputée entre deux formations sensiblement au même niveau technique.

C'est la formation de Santos qui a été le premier à porter l'estocade en ouvrant le score pendant la première moitié de jeu. Elle dominera une bonne partie de la rencontre avant que le Club omnisports de Saaba (COSA) ne fasse parler son vécu en rétablissant la marque (sur penalty) pour finalement prendre le dessus. COSA venait ainsi de se racheter de la finale de la IIe édition qu'il avait perdue face au Salon du sportif.

Pour son sacre, il a reçu en plus des 500 000 FCFA, un trophée, un jeu de maillots, des médailles et des ballons. Son dauphin a été récompensé par la somme de 400 000 FCFA plus le même lot en nature sans le trophée. COSA s'est aussi taillé la part du gâteau au niveau des récompenses individuelles en remportant les prix de meilleur gardien, de meilleur buteur et l'homme du match. 16 équipes étaient en lice pour la présente édition placée sur le thème : « Le sport au service des valeurs culturelles ».

Créée pour rassembler la jeunesse de la commune autour du ballon rond, la Coupe de la Fraternité de Saaba vise un objectif spécifique qui est « la détection de talents pour le football burkinabè et la promotion de la cohésion sociale dans la commune ». Le président du comité de gestion du terrain communal et président du comité d'organisation, Philippe Sawadogo, a salué l'excellent esprit de fair-play qui a guidé la compétition. Esprit selon lui, qui est l'essence de la Coupe de la Fraternité de Saaba.

Pour une IIIe édition, il se satisfait du bilan. « Pendant plus de deux mois, les jeunes se sont affrontés dans une ambiance conviviale. La population de Saaba adhère fortement au sport et on peut dire que ce tournoi a été adopté par tous », a-t-il relevé. Le représentant du gouverneur du Kadiogo et patron de cette édition, Cyprien Ouédraogo, a rappelé que le sport, en général, et le football en particulier, est un facteur de cohésion sociale. Il a ainsi rassuré de son soutien à cette initiative pour les années à venir.

Il a salué la grande mobilisation de la population. « Bien que ce soit la IIIe édition, on peut déjà voir que la population a pleinement adhéré. Un autre point positif est que, malgré l'enjeu, le fair-play a primé et le match s'est très bien déroulé, c'était vraiment beau à voir », se réjouit-il. Outre le football, la pétanque était aussi en compétition dans ce cadre avec 36 équipes de la Ligue du Centre.