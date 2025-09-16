Algérie: Ouverture de la session parlementaire - L'APN poursuivra ses missions avec autant de détermination et de persévérance

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a affirmé, lundi, que cette institution législative poursuivra l'accomplissement de ses missions durant ce qui reste de la 9e législature, avec autant de détermination et de persévérance, en vue de relever les défis actuels.

Dans son allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire (2025-2026) de l'APN, en présence du Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, des membres du gouvernement et de responsables des différentes institutions constitutionnelles, M. Boughali a dit: "Bien que notre parcours arrive à son terme, nous continuerons à exercer nos missions durant ce qui reste de la législature avec autant de détermination et de persévérance tout comme au début. L'essentiel est de laisser une autre empreinte, instaurant des pratiques et des traditions parlementaires avancées".

A l'approche de la fin de cette législature, entamée il y a quatre ans, M. Boughali a souligné la volonté des députés de "redoubler d'efforts", en vue de relever les différents défis et enjeux.

A cette occasion, le président de l'APN a dressé le bilan de la 9e législature, mettant en avant les lois fondamentales adoptées par le Parlement, concernant les domaines de la gouvernance, de l'économie et de l'éducation, ainsi que le volet social, sans omettre le rôle de contrôle exercé "avec efficacité par les députés", à travers les questions et les séances d'audition, dans un cadre de transparence où responsabilité et reddition des comptes vont de pair".

Il a qualifié la 9e législature de "phase charnière sur la voie des réalisations", au cours de laquelle l'Assemblée a joué "un rôle clé dans l'accompagnement des réformes profondes engagées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à travers l'examen, le débat et le vote des projets de lois fondamentaux (...) liés notamment à l'amélioration du cadre de vie du citoyen et à la préservation de sa dignité, tout en réaffirmant l'autorité de l'Etat".

Par ailleurs, M. Boughali a souligné que les défis actuels exigent de "resserrer les rangs, renforcer notre front intérieur, raffermir notre unité nationale et consolider les liens de cohésion entre les forces nationales, les composantes de notre peuple, nos élites politiques et culturelles, nos acteurs sociaux et les institutions de la République, au premier rang desquelles l'Armée nationale populaire (ANP) et l'ensemble des corps de sécurité".

Il a également évoqué le rôle central qui incombe à la communauté nationale à l'étranger, étant "un levier essentiel de l'innovation et du développement", ce qui requiert de "renforcer son lien avec la patrie et mettre à profit son expertise au service de l'économie nationale".

Compte tenu du contexte régional et international effréné dans lequel se tient la dernière session de la législature en cours, M. Boughali a mis en exergue la nécessité de dynamiser la diplomatie parlementaire, étant "un instrument d'appui à la diplomatie nationale, basée sur les principes constants de l'Algérie en matière de paix, de non-alignement et de respect de la légalité internationale".

Dans le cadre de la présidence de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), pour la deuxième année consécutive, M. Boughali a réitéré l'engagement de l'Algérie, sous la conduite du président de la République, à œuvrer pour la cessation de l'agression contre le peuple palestinien et à soutenir son droit, saluant le large vote à l'Assemblée générale des Nations Unies en faveur d'une déclaration consacrant la solution à deux Etats en tant qu'option juste et permanente pour la cause palestinienne.

A la lumière des derniers développements liés aux agressions sionistes contre l'Etat frère du Qatar, le président de l'APN a réaffirmé "la position constante de l'Algérie, rejetant toutes formes d'agression et de violations flagrantes du droit international et de la souveraineté des Etats", une position qu'elle a clairement exprimée lors de la récente séance du Conseil de sécurité".

S'agissant des affaires africaines, M. Boughali a rappelé que l'Algérie "demeure fidèle à sa démarche fondée sur le dialogue, la médiation et la proposition d'approches politiques consensuelles, loin de l'option militaire, particulièrement dans la région du Sahel".

Il a tenu à rappeler l'attachement de l'Algérie à l'application de la légalité internationale concernant la question du Sahara occidental, pour permettre à son peuple d'exercer son droit à l'autodétermination.