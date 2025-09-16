Algérie: Yahia Bachir prend ses fonctions de ministre de l'Industrie

ALGER — M. Yahia Bachir a pris, lundi à Alger, ses fonctions de ministre de l'Industrie, en remplacement de M. Sifi Ghrieb, nommé Premier ministre, suite à la nomination du nouveau Gouvernement, dimanche, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, M. Bachir a exprimé sa gratitude au président de la République pour la confiance placée en sa personne, soulignant que le secteur industriel "constitue un levier essentiel et un pilier central dans le processus de développement global du pays".

A cette occasion, le ministre s'est engagé à "travailler avec diligence aux côtés des cadres et fonctionnaires du ministère, sous les orientations éclairées du président de la République, afin de consacrer la bonne gouvernance et l'efficacité en vue d'atteindre les objectifs stratégiques définis".

Bachir a également salué le travail accompli par M. Sifi Ghrieb pendant l'exercice de ses fonctions à la tête du secteur, affirmant sa détermination à "poursuivre cette dynamique et à capitaliser sur les acquis, dans un esprit de continuité et de responsabilité"

Il a souligné, par ailleurs, que l'accélération du rythme de performance et la concrétisation des résultats escomptés exigent "un travail planifié et intégré, ainsi qu'un suivi de terrain rigoureux et un contrôle continu de la mise en oeuvre des programmes et projets", une démarche qui, a-t-il ajouté, "constitue le coeur des priorités du ministère".

De son côté, M. Ghrieb a mis en avant "la stratégie mise en place par le président de la République visant à impulser une véritable industrie au service de l'économie nationale".

Il a indiqué que "les efforts déployés au niveau du secteur seront intensifiés, et le moment est venu de récolter les fruits de plusieurs projets menés dans le cadre de la récupération des fonds détournés et du lancement de nouveaux projets", soulignant l'importance du secteur qui demeure "l'un des piliers de l'économie nationale".

Parmi les postes occupés par le nouveau ministre de l'Industrie figure celui de PDG du Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) qu'il a dirigé pendant plusieurs années.