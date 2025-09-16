Algérie: Amel Abdellatif prend ses fonctions de ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national

ALGER — Mme Amel Abdellatif a pris, lundi, ses fonctions de ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, en remplacement de M. Tayeb Zitouni, suite à la nomination du nouveau Gouvernement opéré, dimanche, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie de passation de pouvoirs s'est déroulée au siège du ministère, en présence des cadres du département ministériel et des représentants des établissements sous tutelle.

Dans une allocution à cette occasion, Mme Abdellatif a adressé ses vifs remerciements au président de la République pour la confiance qu'il a placée en sa personne afin de diriger "un secteur important, stratégique et moteur de la diversification économique".

Qualifiant de "levier de stabilité sociale" le secteur du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Mme Abdellatif a appelé l'ensemble de ses cadres et de ses employés à oeuvrer sans relâche pour réaliser d'autres acquis et contribuer à son développement.

De son côté, M. Zitouni a adressé ses remerciements au président de la République pour la confiance qu'il lui avait accordée dans le précédent gouvernement, tout en souhaitant plein succès à Mme Abdellatif dans ses nouvelles fonctions, ainsi qu'à l'ensemble des membres du Gouvernement.

Mme Abdellatif est titulaire d'un diplôme en finances publiques, spécialité fiscalité, obtenu en 1998 à l'Institut de l'économie douanière et fiscale (IEDF) de Koléa, ainsi que d'une licence en sciences économiques, option finances, obtenue à l'Université d'Alger en 1996.

En janvier 1999, elle a rejoint la Direction générale des impôts (DGI) en tant qu'inspectrice centrale, avant d'occuper plusieurs postes, dont celui de cheffe de bureau des contentieux fiscaux au sein de la DGI en 2003, de sous-directrice des commissions de recours en 2008, puis directrice des contentieux en 2016 et directrice générale des impôts en 2020.