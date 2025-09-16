Afrique: Conseil de sécurité - Les A3+ appellent à la création d'un 'environnement propice au dialogue' au Yémen

Le groupe A3+ au Conseil de sécurité de l'ONU (Algérie, Somalie, Sierra Leone et Guyana) a appelé, lundi à New York, à faire avancer le processus de paix au Yémen à travers la création d'un "environnement propice au dialogue", soulignant l'importance de respecter la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de ce pays.

"Nous appelons les acteurs régionaux à bâtir un environnement propice au dialogue", a déclaré le représentant de la Somalie à l'ONU, l'ambassadeur Abukar Dahir Osman, qui s'exprimait au nom des A3+ lors d'une session du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Yémen.

Il a exhorté, à ce titre, toutes les parties à "faire preuve de la plus grande retenue" et à "s'abstenir de prendre des mesures unilatérales qui pourraient miner les perspectives de paix", plaidant pour une collaboration "de bonne foi dans le cadre d'un processus mené sous l'égide des Nations unies".

Abukar Dahir Osman a réaffirmé, dans ce contexte, "l'engagement ferme" des A3+ en faveur du respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Yémen, et leur "soutien indéfectible" aux efforts de l'envoyé spécial des Nations unies pour le Yémen, Hans Grundberg.

Il a plaidé, dans ce contexte, pour un règlement pacifique du conflit au Yémen à travers un processus politique "conduit et mené par les Yéménites sur la base d'un cadre agréé".

"Nous soulignons, à nouveau, que le dialogue, le compromis et l'inclusivité restent la seule voie vers une solution durable au conflit et pour alléger les souffrances du peuple yéménite", a-t-il ajouté.

Le groupe s'est dit, d'ailleurs, "vivement préoccupé" par la poursuite des attaques aériennes sionistes sur le Yémen, condamnant "fermement" les dernières frappes qui ont fait 35 morts et 131 blessés.

Le groupe a fait part également de ses "préoccupations" face à la poursuite de l'agression sioniste génocidaire contre Ghaza et de son impact sur toute la région, réitérant son appel à un cessez-le-feu "immédiat, permanent et sans conditions".

Reconnaissant que l'agression sioniste contre Ghaza a eu des "répercussions négatives" sur les efforts de paix au Yémen, le groupe a mis l'accent sur la nécessité de "prévenir une propagation régionale du conflit".

Il a ainsi mis en garde contre son impact sur la stabilité et la sécurité dans toute la région et même au-delà.