Algérie: Malika Bendouda prend ses fonctions de ministre de la Culture et des Arts

15 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Mme Malika Bendouda a pris, lundi à Alger, ses fonctions de ministre de la Culture et des Arts, en remplacement de M. Zouhir Ballaou, dans le cadre de la nomination du nouveau Gouvernement, dimanche, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, tenue au siège du ministère de la Culture et des Arts, en présence des cadres et des responsables des établissements sous tutelle, Mme Bendouda a adressé ses remerciements et exprimé sa gratitude au président de la République pour la confiance qu'il a placée en sa personne et dont elle a été honorée pour la deuxième fois, afin de gérer ce secteur "sensible" et "important", rappelant "le soutien considérable et constant du président de la République au secteur de la Culture et des Arts, à tous les niveaux".

Elle a indiqué avoir pris ses fonctions ce jour "avec un grand sens de responsabilité", saluant "les efforts accomplis par M. Ballaou ainsi que par l'ensemble des ministres qui se sont succédés à la tête de ce département", tout en réaffirmant sa "détermination à suivre les dossiers qui servent le secteur et le pays".

Mme Bendouda a en outre déclaré que "la gestion du secteur de la Culture et des Arts ne se limite pas à l'aspect administratif", précisant que la culture est "un levier porté par tout un chacun, cadres de l'Etat, élites de la société, hommes d'affaires et citoyens conscients de la valeur de leur histoire culturelle et de leur identité civilisationnelle, façonnée au fil des siècles et de l'histoire".

La ministre a réaffirmé son engagement à "défendre le secteur", "à garantir la liberté de l'art et des artistes, à protéger leurs droits", ainsi qu'à "soutenir la créativité et le génie artistique", et "à défendre la patrie et son identité culturelle en toutes circonstances".

Pour sa part, M. Ballalou a adressé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au président de la République pour la confiance placée en sa personne, saluant les efforts et le dévouement de l'ensemble des cadres et fonctionnaires du ministère ainsi que des établissements culturels sous tutelle.

