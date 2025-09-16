Algérie: Kaoutar Krikou prend ses fonctions de ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie

ALGER — Mme Kaoutar Krikou a pris, lundi à Alger, ses fonctions de ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, en remplacement de Mme Nadjiba Djilali, nommée ministre des Relations avec le Parlement, et ce suite à la nomination du nouveau Gouvernement, dimanche, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

S'exprimant lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, Mme Krikou a adressé ses remerciements au président de la République pour la confiance qu'il lui a accordée en lui confiant la responsabilité du secteur de l'Environnement et de la Qualité de la vie, "un secteur vital compte tenu de son lien avec divers domaines économiques et sociaux".

La nouvelle ministre, qui occupait auparavant le poste de ministre des Relations avec le Parlement, a également salué les compétences et les qualifications que recèle ce département ministériel.