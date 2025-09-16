Algérie: Kaoutar Krikou prend ses fonctions de ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie

15 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Mme Kaoutar Krikou a pris, lundi à Alger, ses fonctions de ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, en remplacement de Mme Nadjiba Djilali, nommée ministre des Relations avec le Parlement, et ce suite à la nomination du nouveau Gouvernement, dimanche, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

S'exprimant lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, Mme Krikou a adressé ses remerciements au président de la République pour la confiance qu'il lui a accordée en lui confiant la responsabilité du secteur de l'Environnement et de la Qualité de la vie, "un secteur vital compte tenu de son lien avec divers domaines économiques et sociaux".

La nouvelle ministre, qui occupait auparavant le poste de ministre des Relations avec le Parlement, a également salué les compétences et les qualifications que recèle ce département ministériel.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.