Algérie: Le directeur général de la Protection civile reçoit l'ambassadeur d'Argentine en Algérie

15 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Directeur général de la Protection civile, M. Boualem Bourelaf, a reçu, lundi à Alger, l'ambassadeur de la République argentine en Algérie, M. Atilio Berardi, indique un communiqué de ce corps.

A cette occasion, l'ambassadeur argentin a effectué une visite au Centre national de Coordination, où il a pris connaissance des missions de cette structure et de son rôle dans la gestion des catastrophes ainsi que dans le suivi des interventions opérationnelles, précise la même source.

Il a, en outre, visité le Musée national de la Protection civile, qui retrace l'histoire et l'évolution de ce corps, ce qui lui a permis de découvrir l'expérience algérienne en matière de Protection civile, selon le communiqué.

