Algérie: Nacima Arhab prend ses fonctions de ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels

15 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Mme Nacima Arhab a pris ses fonctions, lundi à Alger, à la tête du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, en remplacement de M. Yacine El-Mahdi Oualid, qui a été nommé ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, dans le cadre de la nomination du nouveau Gouvernement, dimanche, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs qui a eu lieu au siège du ministère, Mme Arhab a présenté ses remerciements au président de la République pour la confiance placée en sa personne en la nommant à la tête de ce secteur vital, qui sert la jeunesse algérienne et le monde du travail.

"Nous sommes face à une grande responsabilité, et nous oeuvrerons, en compagnie des cadres du secteur, à poursuivre le processus et à réaliser davantage de projets en matière de formation et d'enseignement professionnels", a-t-elle ajouté.

A son tour, M. Yacine El-Mahdi Oualid a tenu à remercier les cadres et les travailleurs du secteur pour les efforts consentis en vue de concrétiser des projets au profit de la jeunesse et au service du marché du travail dans le pays.

A rappeler que Mme Nacima Arhab, née en 1984, est titulaire d'un doctorat exécutif en business administration, spécialité management, de l'Institut supérieur de gestion et de planification (ISGP), ainsi qu'un magister de l'Institut national de commerce.

Au long de son parcours professionnel, elle a occupé plusieurs postes dont directrice des incubateurs au ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, puis chargée d'études et de synthèse au même ministère, avant d'être nommée secrétaire générale du même département ministériel.

