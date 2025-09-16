Guinée: L'opposant Cellou Dalein Diallo appelle au boycott du référendum constitutionnel

16 Septembre 2025
Radio France Internationale

La Guinée vit au rythme de la campagne électorale pour le référendum constitutionnel de dimanche 21 septembre, largement dominée par la junte du général Mamadi Doumbouya en faveur du « oui ». Mais les opposants à la nouvelle constitution peinent à se faire entendre, conséquence de la fermeture des médias indépendants et de la répression continue des voix contestataires depuis un an. Mais Cellou Dalein Diallo, première figure de l'opposition et exilé depuis trois ans, lance tout de même un appel au boycott pur et simple du référendum.

C'est dans son éternel costume-cravate bleu marine que Cellou Dalein Diallo est apparu en vidéo sur les réseaux sociaux pour appeler ses militants à boycotter le référendum de ce dimanche. Le président de l'UFDG y réaffirme que son parti « ne participera pas à une mascarade, destinée à favoriser la commission d'un parjure et à légitimer un coup d'État. Restez chez vous, car même si vous votez "non", votre vote sera compté comme un "oui" » par les autorités de transition, critique-t-il.

Cellou Dalein, dont le parti est suspendu depuis la fin août, ne fait quasiment pas mention du contenu même du texte. Il réserve ses critiques au général Mamadi Doumbouya, l'accusant de renier tous les engagements pris depuis son putsch il y a quatre ans et d'utiliser le référendum de dimanche comme paravent constitutionnel pour s'accrocher durablement à la tête de la Guinée.

Le gouvernement, de son côté, continue à battre campagne pour le « oui » à travers le pays. Au début du mois sur RFI, son porte-parole Ousmane Gaoual Diallo mettait au défi l'opposant de proposer une alternative au peuple de Guinée. Il a ponctué de nouveau que le retour à l'ordre constitutionnel restait préférable à la situation d'exception.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La campagne électorale est encore ouverte pendant deux jours, avant le scrutin de dimanche 21 septembre, quand 6,7 millions d'électeurs seront appelés aux urnes.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.