Tunisie: Sommet arabo islamique à Doha - Mohamed Ali Nafti s'entretient avec plusieurs de ses homologues arabes et étrangers

À l'occasion de sa participation aux travaux du Sommet Arabe et Islamique Extraordinaire tenu le 15 septembre 2025 à Doha, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a eu des entretiens avec plusieurs de ses homologues des pays Arabes, Africains et Asiatiques participant au Sommet.

Dans ce cadre, M. le Ministre a rencontré M. Ahmed Attaf, Ministre d'État, Ministre algérien des Affaires Etrangères, de la Communauté Nationale à l'Etranger et des Affaires Africaines, M. Taher Al-Baour, Chargé de la Gestion du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de Libye, ainsi que M. Cheikh Niang, Ministre de l'Intégration Africaine, des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur.

Ces rencontres ont porté sur les principaux domaines de coopération bilatérale ainsi que sur les moyens de les renforcer et de les développer.

Elles ont également permis d'échanger sur les résultats du Sommet Arabe et Islamique Extraordinaire, notamment la solidarité avec l'État du Qatar face à l'agression sioniste barbare et le soutien au peuple palestinien dans la défense de ses droits historiques.

Lors de la rencontre tripartite Tuniso-Algéro-Libyenne, les parties ont passé en revue les derniers développements sur la scène libyenne et ont réaffirmé l'importance de parvenir à un règlement politique global dans le cadre d'un dialogue libyo-libyen, de manière à préserver l'unité, la souveraineté, la sécurité et la stabilité de la Libye.