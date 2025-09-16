Tunisie: Doha - Le pays appelle à resserrer les rangs et faire front face à la menace de l'entité sioniste

À la tribune du sommet extraordinaire arabo-islamique qui s'est tenu aujourd'hui à Doha, le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a appelé au resserrement des rangs et au renforcement de la coopération et de la solidarité arabo-islamique afin de faire face à toutes les menaces que l'entité occupante fait peser sur la paix, la sécurité et la stabilité de la région et du monde.

La Tunisie a également exhorté la communauté internationale, et en particulier le Conseil de sécurité des Nations unies, à assumer ses responsabilités légales, morales et humanitaires pour mettre un terme aux massacres, à la famine et au terrorisme perpétrés dans les territoires palestiniens.

Le pays a aussi demandé d'intensifier les actions et les contacts avec les partenaires internationaux de la région pour qu'ils tranchent clairement leur position face aux crimes de l'entité sioniste et poussent à un arrêt immédiat de son agression contre la bande de Gaza et de ses attaques contre les nations et les peuples de la région.

Solidarité avec le Qatar et danger de l'escalade

La Tunisie a exprimé sa solidarité avec le Qatar à la suite de l'attaque sioniste perfide dont il a récemment été victime. Le pays a réaffirmé son soutien total aux efforts qataris pour défendre la souveraineté de son territoire, considérant que les crimes commis par l'entité sioniste constituent une violation grave de toutes les conventions et lois internationales et humanitaires, et une attaque contre la sécurité arabe et islamique.

La Tunisie a souligné la gravité de la poursuite de l'approche agressive et arrogante de l'entité sioniste, qui ne s'est pas contentée de près de deux ans de génocide et de famine contre le peuple palestinien. Ses agressions brutales se sont étendues à plusieurs pays arabes et islamiques, dont l'État du Qatar qui a pourtant œuvré en tant que médiateur pour un cessez-le-feu à Gaza.

Appel à l'action concrète et à la vision commune

Réaffirmant sa position de principe en faveur du peuple palestinien, la Tunisie a rappelé son soutien à la récupération des droits légitimes et imprescriptibles des Palestiniens, dont la création d'un État indépendant et souverain sur l'ensemble de la Palestine, avec Al Qods (Jérusalem) pour capitale.

Enfin, la Tunisie a exprimé l'espoir que ce sommet aboutira à des actions concrètes et tangibles qui se traduiront par un soutien clair au Qatar et au combat du peuple palestinien, concrétisant ainsi la vision commune de la sécurité arabe comme un choix stratégique incontournable. Le pays a conclu en affirmant que la nation arabo-islamique possède les atouts nécessaires pour se réconcilier, restaurer sa confiance en ses capacités et jouer un rôle actif dans la réalisation de la justice humaine et la construction de la civilisation universelle.