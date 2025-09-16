Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 septembre 2025

revue de presse

ONU Femmes - Combler la fracture numérique pourrait sortir 30 millions de femmes de la pauvreté

Le rapport Gender Snapshot 2025, publié par ONU Femmes et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES), dresse un état des lieux contrasté de l’égalité de genre dans le monde. Il met en lumière des progrès tangibles, mais également des reculs préoccupants, alors qu’il ne reste que cinq ans pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) fixés à l’horizon 2030.

Parmi les avancées notables, les auteurs soulignent une amélioration significative du taux de scolarisation des filles, ainsi qu’une baisse de 40 % de la mortalité maternelle entre 2000 et 2023. Dans les pays disposant de lois et de mécanismes complets de lutte contre les violences conjugales, les taux sont 2,5 fois plus faibles que dans les États où ces protections sont faibles ou inexistantes. (Source allAfrica)

Ghana : Les 14 ouest-Africains renvoyés des USA rapatriés chez eux

Un groupe de 14 Africains de l'Ouest expulsés des États-Unis vers le Ghana ont tous été renvoyés dans leur pays d'origine, le Nigeria et la Gambie, a déclaré lundi un porte-parole du gouvernement ghanéen. Les 13 Nigérians et le Gambien sont rentrés dans leur pays d'origine. Les autorités ghanéennes ont justifié l'accueil des personnes expulsées pour des raisons humanitaires.

Le ministre des Affaires étrangères du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, a rejeté les critiques selon lesquelles cette décision constituait un soutien aux politiques migratoires du président américain Donald Trump, affirmant que le Ghana acceptait les personnes expulsées vers un pays tiers « uniquement pour des raisons humanitaires ». ( Source : Africanews )

RDC : Pétition déposée contre Kamerhe et quelques membres du bureau de l’Assemblée nationale

La pétition contre Vital Kamerhe, président de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo (RDC), et quelques membres de son bureau a été déposée, lundi, à l’office du premier vice-président de cette institution, au Palais du peuple à Kinshasa, a constaté l’ACP. « Pour le président Vital Kamerhe, nous avons recueilli 262 signatures. Donc, nous avons largement dépassé le seuil demandé par notre règlement. Pour un président de l’Assemblée nationale, le seuil de la majorité est de 125 signatures. ( Source : Agence Congolaise de Presse )

Nigéria : Hilda Baci bat le record du monde du plus grand plat de riz jollof

La chef nigériane Hilda Baci a battu le record du monde en cuisinant le plus grand pot de riz jollof jamais préparé à Lagos la semaine dernière. Le Guinness World Records (GWR) a confirmé cet exploit sur les réseaux sociaux, affirmant que la préparation de Mme Baci du plat populaire d'Afrique de l'Ouest pesait le chiffre stupéfiant de 8 780 kg.

Après neuf heures de cuisson, l'effort a failli être compromis lorsque le pot géant utilisé pour préparer le plat s'est cassé alors qu'il était hissé sur une grue pour être pesé heureusement, rien de riz n'a été renversé. ( Source : BBC )

RCI - Molare recouvre la liberté après deux mois de détention

L’artiste Molare a est sorti du Pôle pénale d’Abidjan ( PAA), le lundi 15 septembre 2025. Il jouit ainsi d’une liberté provisoire depuis, le lundi 15 septembre à 20h30. Il a exprimé une pensée en l’honneur de dame Élise Tola qu’il a accidentellement tué en début juillet 2025. "J’exprime encore mon respect et mon soutien à sa famille, qui a choisi la dignité plutôt que l'exposition, nos familles sont restées soudées dans cette épreuve douloureuse et le resterons", a-t-il révélé. ( Source : Lavenir.ci )

Au Tchad, les députés en faveur d’un septennat renouvelable sans limite

Outre l’article portant sur la durée du mandat présidentiel, l’Assemblée nationale prévoit la création d’un poste de vice-Premier ministre et rallonge d’un an le mandat de ses élus.L’Assemblée nationale tchadienne a adopté ce 15 septembre une révision de la Constitution allongeant la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans sans limiter le renouvellement des mandats.

Le texte présenté par le Mouvement Patriotique du Salut (MPS), parti de la majorité présidentielle, modifie plusieurs dispositions de la Constitution tchadienne du 29 décembre 2023. Il a été adopté par les députés à une majorité écrasante par 171 voix pour, 1 voix contre et aucune abstention. ( Source : Jeune Afrique )

Une Togolaise en lice au Mondial d’aviron

Le Togo sera présent au Championnat du monde d’aviron, prévu du 18 au 29 septembre 2025 à Shanghai (Chine). Le pays sera représenté par la rameuse Komlanvi Akoko, championne nationale en titre, qui portera haut les couleurs nationales lors de cette grande compétition internationale.

Komlanvi Akoko s’est dite sereine et confiante, après plusieurs mois d’entraînement intensif rendus possibles grâce à l’appui de la Fédération Internationale d’Aviron (World Rowing) et de la Fédération togolaise d’aviron (FETAV). ( Source : Togonews )

L'Afrique à la croisée des chemins entre rente pétrolière et transition énergétique

Malgré un potentiel renouvelable inégalé, les investissements énergétiques en Afrique restent dominés par le pétrole et le gaz. Une dépendance qui interroge la souveraineté énergétique du continent et soulève des enjeux géopolitiques, économiques et sécuritaires majeurs. « L'Afrique est peut-être le continent de demain, mais elle consomme encore l'énergie d'hier ». Cette formule d'un diplomate européen résume le paradoxe qui s'installe au coeur de la politique énergétique africaine. Alors que le monde accélère la décarbonation de ses économies, l'Afrique semble conforter sa place dans l'économie mondiale des hydrocarbures. ( Source : Les Dépêches de Brazzaville )

Guinée : L’opposant Cellou Dalein Diallo appelle au boycott du référendum constitutionnel

La Guinée vit au rythme de la campagne électorale pour le référendum constitutionnel de dimanche 21 septembre, largement dominée par la junte du général Mamadi Doumbouya en faveur du « oui ».

Mais les opposants à la nouvelle constitution peinent à se faire entendre, conséquence de la fermeture des médias indépendants et de la répression continue des voix contestataires depuis un an. Mais Cellou Dalein Diallo, première figure de l'opposition et exilé depuis trois ans, lance tout de même un appel au boycott pur et simple du référendum. ( Source : RFI )

Sommet de Doha - La Tunisie appelle à l'unité des rangs et à la solidarité arabo-islamique

Lors du Sommet arabe et islamique extraordinaire, tenu lundi à Doha, la Tunisie a lancé un appel à l'unité des rangs et au renforcement de la coopération et de la solidarité arabo-islamiques face à la conjoncture historique actuelle afin de contrer toutes les menaces que fait peser l'occupant sioniste sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde.

Elle a exhorté la communauté internationale, et en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies, à assumer pleinement ses responsabilités juridiques, morales et humanitaires, et à agir avec détermination pour mettre un terme aux crimes, à la famine et aux actes de terrorisme perpétrés dans les territoires palestiniens. (Source : Tunis Afrique Presse)