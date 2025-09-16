Soudan: L'armée poursuit son avancée au Kordofan alors que les FSR multiplient leurs attaques de drones

Au Soudan, l'État du Kordofan de l'Ouest connait depuis plusieurs semaines des combats féroces entre l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). En réaction à l'avancée de l'armée qui a conquis la semaine dernière la ville stratégique de Bara, située sur la route reliant El Facher, capitale du Darfour du nord, à Khartoum, les FSR ont visé ce 14 septembre des positions de l'armée et des infrastructures dans le sud du pays.

Les FSR qui s'opposent à l'armée au Soudan depuis 29 mois ont visé au moyen de drones le quartier général de la 18e division de l'armée ainsi que des positions civiles stratégiques comme les dépôts de carburant sur le Nil ou la ville de Kosti, tous deux situés dans l'État du Nil blanc, au sud-est du pays. La plus grande centrale électrique du Soudan à Kosti a été visée ainsi que la base aérienne et l'aéroport de Kenana dans cette même ville.

Samedi dernier, c'était au tour de la ville d'el Obeid, capitale du Kordofan du nord, d'être bombardée par les drones des FSR alors qu'elle est sous contrôle de l'armée. La ville essuie régulièrement des frappes aériennes.

Attaques de drones des FSR

Il y a quelques jours, juste après la chute de la ville stratégique de Bara, les FSR ont revendiqué des attaques de drones contre des infrastructures et des installations militaires à Khartoum. Une centrale électrique a été visée, ainsi qu'une raffinerie de pétrole. Des combats acharnés ont toujours lieu aux alentours d'el Obeid, où des localités comme Kazkil ou Rayache passent à tour de rôle d'un camp à l'autre.

Les efforts pour aboutir à un cessez-le-feu entre les belligérants ont échoué jusqu'à présent. Samedi 13 septembre, le gouvernement soudanais a refusé une proposition de trêve, de trois mois, proposée par le quartet pour le Soudan, dirigé par les États-Unis. Les deux parties affirment vouloir continuer les combats jusqu'à la victoire militaire totale.