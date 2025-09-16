Sénégal: Ministère de l'Intérieur - Me Bamba Cissé promet d'être « au service » du peuple sénégalais

Le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mouhamadou Bamba Cissé, a été officiellement installé ce lundi 15 septembre 2025. À l'entame de ses propos, le successeur du général Jean-Baptiste Tine a promis de dédier son action à la sécurité et au bien-être de la nation.

Bamba Cisse Ministre de l'InterieurLors de la cérémonie officielle de passation de service, le nouveau ministre a déclaré, s'adressant directement aux citoyens. « À tout le peuple sénégalais, nous serons à votre service », a-t-il promis. Une formule qui résume l'ambition d'une administration orientée vers les besoins de la population. Bamba Cissé s'est engagé à ne ménager aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, une priorité absolue pour le gouvernement.

Cette prise de fonction a également été l'occasion pour Maître Bamba Cissé de rendre un vibrant hommage à ceux qui l'ont précédé. Il a salué le général Jean-Baptiste Tine pour le travail accompli, ainsi que le défunt Maître Khoureychi Ba et ses confrères avocats, dont l'engagement a été, selon lui, crucial pour le pays. Ces mots témoignent de la reconnaissance du nouveau ministre envers un héritage et une profession qui ont façonné sa carrière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La nomination de Bamba Cissé, un avocat de renom, à ce poste stratégique marque une nouvelle étape importante dans la gouvernance sénégalaise.