Sénégal: Ministère de l'Intérieur - Me Bamba Cissé promet d'être « au service » du peuple sénégalais

15 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril DIAO-Assane SOW (Photos)

Le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Mouhamadou Bamba Cissé, a été officiellement installé ce lundi 15 septembre 2025. À l'entame de ses propos, le successeur du général Jean-Baptiste Tine a promis de dédier son action à la sécurité et au bien-être de la nation.

Bamba Cisse Ministre de l'InterieurLors de la cérémonie officielle de passation de service, le nouveau ministre a déclaré, s'adressant directement aux citoyens. « À tout le peuple sénégalais, nous serons à votre service », a-t-il promis. Une formule qui résume l'ambition d'une administration orientée vers les besoins de la population. Bamba Cissé s'est engagé à ne ménager aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, une priorité absolue pour le gouvernement.

Cette prise de fonction a également été l'occasion pour Maître Bamba Cissé de rendre un vibrant hommage à ceux qui l'ont précédé. Il a salué le général Jean-Baptiste Tine pour le travail accompli, ainsi que le défunt Maître Khoureychi Ba et ses confrères avocats, dont l'engagement a été, selon lui, crucial pour le pays. Ces mots témoignent de la reconnaissance du nouveau ministre envers un héritage et une profession qui ont façonné sa carrière.

La nomination de Bamba Cissé, un avocat de renom, à ce poste stratégique marque une nouvelle étape importante dans la gouvernance sénégalaise.

Lire l'article original sur Le Soleil.

