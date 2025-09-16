Sénégal: Bazooka, ancien lutteur - L'arme fatale de Mbour se réinvente aux États-Unis

Certains lutteurs ont marqué l'histoire par leurs exploits sportifs, avant de se reconvertir après leur retraite. La rubrique « Que sont-ils devenus ? » raconte leur vie d'après-carrière. Aujourd'hui : Bazooka.

Bazooka a laissé sa marque dans l'arène sénégalaise, au fil d'une carrière ponctuée de victoires éclatantes et de défaites marquantes. L'enfant de la Petite-Côte a affronté de grands noms et a battu Bruce Lee de Fass, Douglass de l'école Balla Gaye, Tapha Tine de Baol Mbollo, Holyfield de Guédiawaye, ainsi que Gora Fall, Thieck, Boy Sèye et Modou Awa Tine de l'écurie Hlm. Toutefois, celui que l'on surnommait « L'arme fatale de Mbour » pour la puissance de ses coups de poing a été terrassé par Gouye Gui de l'école Mor Fadam, Ouza Sow de Fass, Baye Mandione de Thiaroye. Il a également connu la défaite en combat-revanche contre Boy Sèye de Pikine.

En 2012, Bazooka a effectué son premier voyage aux États-Unis pour préparer sa saison suivante. Il y retournera en 2013 et se dit séduit par les opportunités offertes dans le pays de l'oncle Sam. C'est là-bas qu'il a fondé une famille, prenant épouse et enfants. Dès ses débuts, le leader de l'écurie Mbour Mbollo a enchaîné les petits jobs dans des supermarchés et autres commerces. Après avoir régularisé sa situation administrative, il a rencontré un homme d'affaires spécialisé dans l'acheminement de vivres vers des pays musulmans. « Dans ma collaboration avec lui, je jouais le rôle d'inspecteur alimentaire, chargé de vérifier la qualité des vivres avant leur expédition », raconte Bazooka.

Fort de cette expérience, il a eu l'idée de créer sa propre entreprise de transport, qu'il dirige aujourd'hui aux États-Unis de manière indépendante. Cette reconversion lui a permis d'économiser pour investir dans l'immobilier. Il a, en effet, acquis un terrain à Mbour, déjà construit, et réalise également de petites affaires, notamment dans la vente occasionnelle de voitures au pays. Ainsi, Bazooka illustre parfaitement la capacité d'un lutteur à se réinventer après sa carrière sportive, en combinant rigueur, sens des affaires et ambition, tout en restant profondément attaché à ses racines sénégalaises.