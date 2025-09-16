Sénégal: Ligue des champions - Les lions de la Teranga à l'assaut de l'Europe

Cette semaine, l'europe du football vibrera au son de la célèbre mélodie de la Ligue des champions. Pour cette première journée, plusieurs joueurs sénégalais sont attendus pour faire honneur au drapeau. Coup de projecteur sur les matchs à suivre.

Ousseynou Niang pour une entrée en matière réussie

C'est ce mardi à 16h45 que les festivités débutent pour les Lions de la Teranga engagés dans la plus prestigieuse des compétitions européenne. Ousseynou Niang, qui a honoré sa première convocation lors du dernier rassemblement, et son club du Royale Union Saint-gilloise se déplaceront aux Pays-Bas pour y défier le PSV Eindhoven. Révélation de la saison passée en Jupiler Pro League, Ousseynou Niang aura l'opportunité de faire ses preuves sur la scène européenne. Un défi de taille face à une équipe hollandaise réputée pour sa solidité et son jeu offensif.

Duel de Lions à Londres : Pape Matar Sarr vs Pape Gueye

À 19h00, les regards seront tournés vers Londres pour un choc 100% sénégalais. Pape Matar Sarr, vainqueur de la dernière Ligue Europa avec Tottenham, accueillera son compatriote Pape Gueye de Villarreal. Ce face-à-face entre les deux milieux terrain sénégalais promet une rencontre explosive. Dans la forme de sa vie, buteur face au Soudan et à la RD Congo, Pape Matar est un véritable pilier dans l'entre jeu des Spurs. Il a été aussi buteur ce week-end face à West Ham. Pape Gueye de son côté est l'un des joueurs les plus en forme des sous marins jaunes. Après la défaite subie ce week-end face à l'Atletico Madrid, le Villarreal se doit de se rattraper ce mardi, chose qui ne sera pas facile face à Tottenham.

Nicolas Jackson : des retrouvailles avec son ancien club

Le mercredi à 19h, l'un des matchs les plus attendus de cette première journée verra s'affronter deux équipes aux fortunes diverses : le Bayern Munich et Chelsea. L'attaquant international sénégalais Nicolas Jackson sera au centre de toutes les attentions. Arrivé cet été au Bayern Munich après un transfert mouvementé en provenance de Chelsea, Jackson retrouvera ses anciens coéquipiers pour un match électrique. Après des jours de négociations intenses, c'est finalement en prêt avec option d'achat que l'ancien de Chelsea a rejoint le club allemand, lors du dernier jour du mercato. Nul doute que le numéro 11 bavarois aura à coeur de prouver sa valeur à son ancien club et de montrer au monde l'étendue de son talent.

L'AS Monaco de Lamine Camara en déplacement au Brugge

Mercredi à la même heure, un autre duel très attendu mettra aux prises l'AS Monaco de Lamine Camara au Club Brugge. Le jeune milieu de terrain sénégalais jouera sa deuxième européenne avec les monégasques. Un match important pour le club de la Principauté qui devra s'imposer à l'extérieur pour démarrer de la meilleure des manières cette campagne européenne. À rappelé que l'autre sénégalais, Krépin Diatta, n'est pas dans le groupe de l'As Monaco. Auteur de belles prestations lors des deux derniers matchs avec les Lions, Krépin n'a toutefois pas joué le moindre match avec son club depuis le début de la saison.

Ismaïla Jakobs face à un défi allemand

Le jeudi 18 septembre, l'arrière gauche de la sélection sénégalaise Ismaïla Jakobs et son club turc de Galatasaray iront défier l'Eintracht Francfort. Ce match sera un test important pour le défenseur sénégalais qui semble perdre sa place dans l'équipe nationale au détriment de Malick Diouf. Ce sera à suivre le jeudi à 19h.