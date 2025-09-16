Afrique: Mondiaux d'athlétisme - Louis François Mendy se qualifie en demi-finales du 110 m haies

Le sprinteur sénégalais Louis François Mendy s'est qualifié ce lundi pour les demi-finales du 110 m haies aux Championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent actuellement à Tokyo. Aligné au départ de sa série, il a pris la 4e place derrière le Suisse Jason Joseph (13"27), le Français Wilhelm Belocian (13"27) et l'Américain Ja'Kobe Tharp (13"28).

Au micro de Wiwsport, le premier vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme (FSA), El Hadji Bara Thiam, s'est exprimé sur la performance de Louis François Mendy, qualifié ce lundi pour les demi-finales du 110 m haies aux Championnats du monde d'athlétisme de Tokyo.

Très satisfait de cette qualification, M. Bara Thiam estime toutefois que l'athlète sénégalais aurait pu faire mieux s'il avait réussi son départ :

« Si vous regardez bien sa course, vous verrez qu'il a accusé un léger retard dès le départ. Peut-être qu'il garde encore une certaine crainte du faux départ. Heureusement, il s'est bien repris dans les cinquante derniers mètres, ce qui lui a permis d'arracher la qualification. Il pouvait finir troisième, mais il a finalement été devancé sur la ligne par le Suisse. »

Il a également salué la détermination et l'abnégation du hurdler sénégalais :

« L'essentiel est acquis et, dans l'ensemble, il a livré une bonne course. Souvent, les athlètes gardent des réserves pour la finale. Je pense que s'il reste concentré, il pourra aborder la suite avec sérénité. Croisons les doigts et prions pour qu'il atteigne la finale, c'est le minimum », a conclu le directeur du Meeting international d'athlétisme de Dakar.

La demi-finale se jouera tout à l'heure à 18 h 40 GMT. Il essayera de se hisser en finale des Mondiaux d'athlétisme pour la première fois de son histoire.