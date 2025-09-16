Cote d'Ivoire: Semaine nationale de l'eau 2025 - L'innovation au coeur de la gestion durable

15 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La 10e édition de la Semaine nationale de l'eau (SNE 2025) s'est ouverte ce lundi 15 septembre à l'hôtel Noom d'Abidjan-Plateau. Jusqu'au 21 septembre, experts, décideurs et acteurs de l'eau venus de Côte d'Ivoire et d'ailleurs se penchent sur un thème central : « Innovations technologiques pour une gestion intégrée des ressources en eau réussie en Côte d'Ivoire : enjeux et perspectives ».

Un déjeuner de presse a marqué l'ouverture, réunissant des journalistes engagés dans la promotion de la préservation des ressources hydriques.

L'innovation, levier d'action

Dans son allocution par visioconférence, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a souligné l'importance de l'innovation pour anticiper les crises hydriques et améliorer la gouvernance du secteur.

« Notre pays dispose d'un capital hydrique relativement abondant. Mais il nous faut mobiliser toutes les forces vives pour faire de l'innovation un moteur de transformation durable », a-t-il déclaré.

Selon lui, les nouvelles technologies permettent d'anticiper sécheresses et inondations, d'optimiser la planification des infrastructures, de renforcer la transparence, d'améliorer la distribution d'eau potable, de surveiller en temps réel les barrages et de protéger durablement rivières et lacs.

Une plateforme de concertation

Pour Dr Yéo Eugène, directeur général des ressources en eau, l'objectif de cette SNE est clair : favoriser une appropriation nationale des innovations par le dialogue multi-acteurs, le partage d'expériences et l'identification d'opportunités concrètes.

Moussa Kader, président du comité d'organisation, a ajouté que cette rencontre constitue une plateforme annuelle de sensibilisation et d'évaluation des engagements en matière de gestion intégrée des ressources en eau.

Un panel réunissant des experts ivoiriens a permis de débattre autour du thème : « Engagement de la Côte d'Ivoire pour la gestion durable des ressources en eau : acquis et perspectives liées à l'innovation ».

Pour cette édition, la Tunisie est le pays invité d'honneur, renforçant la dimension internationale de l'événement.

