Cote d'Ivoire: 75e anniversaire du Port d'Abidjan - Une clôture sous le sceau de l'engagement et de la vision

Le Port Autonome d'Abidjan a officiellement clôturé, le vendredi 12 septembre 2025, les festivités marquant ses 75 années d'existence (1950-2025), après deux jours riches en activités, échanges et distinctions.

Les célébrations avaient été ouvertes la veille, jeudi 11 septembre, au quai céréalier du Port d'Abidjan, lors d'une cérémonie officielle qui a réuni les plus hautes autorités du pays, des partenaires privés, des acteurs portuaires et de nombreux invités. Le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, Chef du gouvernement, Ministre des Sports et du Cadre de vie, représentait le président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, haut patron de ces festivités.

Dans son allocution d'ouverture, le Chef du gouvernement a salué la vision stratégique du Chef de l'État, qui a fait du Port d'Abidjan un pilier majeur de la compétitivité logistique et industrielle de la Côte d'Ivoire.

« Le développement rapide et soutenu du Port d'Abidjan ces dernières décennies est la preuve tangible de la vision du président de la République, qui a su anticiper les besoins en infrastructures modernes et performantes pour accompagner la croissance économique du pays », a-t-il déclaré, rendant un vibrant hommage au Chef de l'État.

Robert Beugré Mambé a également félicité le Ministre des Transports, Amadou Koné, le Directeur général du Port Autonome d'Abidjan, Hien Yacouba Sié, ainsi que toutes les parties prenantes ayant contribué à la modernisation des infrastructures et à l'amélioration de la compétitivité du port.

De son côté, M. Hien Yacouba Sié est revenu sur les étapes majeures qui ont jalonné l'histoire du Port depuis sa création en 1950, évoquant les défis relevés, les projets réalisés et les ambitions futures.

« C'est grâce à la vision éclairée du président de la République que nous avons pu bénéficier d'investissements structurants, positionnant aujourd'hui le Port d'Abidjan comme un hub logistique de référence en Afrique », a-t-il affirmé, avant d'exprimer sa gratitude aux autorités, aux acteurs portuaires, aux opérateurs économiques et aux partenaires pour leur contribution au rayonnement de l'institution.

Présent à la cérémonie, le Ministre des Transports, Amadou Koné, a pour sa part rappelé l'importance stratégique du Port dans la politique nationale de transport, réaffirmant l'engagement de l'État à accompagner cette plateforme vers une nouvelle phase de compétitivité.

M. Philippe Labonne, Président de Africa Global Logistics (AGL), partenaire historique du Port d'Abidjan, a également pris la parole pour saluer la qualité de la coopération entre son groupe et l'institution portuaire.

L'un des moments forts des festivités fut la remise de distinctions au Directeur général du Port Autonome d'Abidjan, à des opérateurs économiques, des entreprises partenaires ainsi qu'à d'anciens agents ayant marqué de leur empreinte l'histoire du port. Ces reconnaissances symbolisent la gratitude de l'institution envers ceux qui, par leur engagement, ont contribué à son essor.

En marge des cérémonies officielles, plusieurs panels thématiques ont été consacrés aux enjeux contemporains du secteur portuaire : relations villes-ports, innovations technologiques, connectivité et durabilité. Ces échanges ont permis de tracer une feuille de route ambitieuse pour les décennies à venir, dans une dynamique d'innovation et de performance.

Les festivités se sont achevées dans une atmosphère à la fois conviviale et solennelle, lors d'un prestigieux dîner de gala organisé au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, en présence de nombreuses personnalités du monde politique, économique et diplomatique. Ce moment de célébration a été marqué par des prestations artistiques, des hommages et de nouvelles distinctions.

Avec ses 75 ans d'existence, le Port d'Abidjan franchit ainsi un cap symbolique et s'engage résolument dans une nouvelle ère, avec l'ambition de s'imposer parmi les hubs logistiques les plus performants du continent.